Alanya’daki siyasi kulislerin ve vatandaşların da gündeminden düşmeyen yeni çözüm süreci ve anayasa tartışmalarında tansiyonu yükseltecek veriler paylaşıldı. Metropoll Araştırma’nın siyaset gündemine bomba gibi düşen son raporu, ezberleri bozdu. "Türkiye'nin Nabzı" araştırmasında masaya yatırılan "Kürt kimliğini kapsayacak vatandaşlık tanımı" önerisi, toplumun genelinden "kırmızı kart" gördü.

HALK DEĞİŞİKLİĞE GEÇİT VERMEDİ

Aralık 2025 dönemini kapsayan çarpıcı raporda, seçmene anayasadaki vatandaşlık tanımının çözüm süreci kapsamında genişletilmesi soruldu. Sandıktan çıkan sonuçlar, toplumsal bir uzlaşının çok uzağında olunduğunu gözler önüne serdi. Türkiye genelinde katılımcıların yüzde 60,7’si bu değişikliğe kesin bir dille "Hayır" derken, destekleyenlerin oranı yüzde 34,5’te kaldı. Fikrim yok diyenler ise yüzde 4,8 seviyesinde ölçüldü.

CHP SEÇMENİNDEN BEKLENMEDİK ÇIKIŞ

Raporun en çok tartışılacak ve Alanya’daki parti teşkilatlarında da yankı bulacak sonucu ise parti bazlı dağılımda ortaya çıktı. Ana muhalefet partisi CHP tabanında "ulusalcı reflekslerin" zirve yaptığı görüldü. CHP seçmeninin yüzde 75,1’i değişikliği reddederek, iktidar partisi seçmeninden çok daha sert bir muhalefet sergiledi. CHP’lilerin sadece yüzde 22,5’i "Evet" dedi.

AK PARTİ TABANI DAHA ILIMLI KALDI

Şaşırtıcı bir şekilde AK Parti tabanı, CHP’ye göre konuya daha ılımlı yaklaştı. İktidar seçmeninin yüzde 56,4’ü karşı çıksa da, yüzde 40,1’lik bir kesim vatandaşlık tanımının değiştirilmesine destek verdi. Bu oran, AK Parti tabanının CHP tabanına göre öneriye daha açık olduğunu belgeledi.

MİLLİYETÇİ KANATTA TAVİZ YOK

Beklendiği üzere milliyetçi kanadı temsil eden partilerde kapılar tamamen kapandı. İYİ Parti seçmeninin yüzde 81,7’si ve MHP seçmeninin yüzde 81,6’sı öneriyi reddederek en katı duruşu sergileyen blok oldu. Önerinin merkezindeki DEM Parti seçmeni ise yüzde 95,6 oranında "Evet" diyerek değişikliğin arkasında durdu.

ARAŞTIRMANIN KÜNYESİ

Siyasi tartışmaları alevlendiren bu kritik araştırma, 10-16 Aralık 2025 tarihleri arasında 28 ilde gerçekleştirildi. 1103 kişi ile yapılan görüşmelere dayanan anketin hata payı +/- 2,89 olarak açıklandı.