Küresel enerji piyasalarını sarsacak o kritik açıklama gece yarısı Erbil cephesinden geldi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile Bağdat merkezi hükümeti arasındaki derin anlaşmazlık nihayet sona erdi. Alanya’daki iş dünyası ve vatandaşların da ekonomik yansımaları ile akaryakıt piyasalarına olası etkileri yönünden yakından izlediği bu devasa adım, bölgedeki enerji koridorunun kilidini resmen açtı. IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'nin bizzat duyurduğu mutabakatla birlikte, Irak petrolü artık Kuzey boru hattı vasıtasıyla Türkiye'ye ulaşacak ve buradan uluslararası pazarlara pompalanacak.

OLAĞANÜSTÜ ŞARTLARDA STRATEJİK HAMLE

Söz konusu tarihi karar, Irak'ın içinde bulunduğu zorlu siyasi ve ekonomik darboğazın bir sonucu olarak hızlandırıldı. Sosyal medya üzerinden kamuoyuyla paylaşılan mesajda sürecin ne denli kritik ve acil olduğu gözler önüne serildi. Başbakan Barzani, atılan bu stratejik adımı şu sözlerle aktardı: "Ülkenin karşı karşıya kaldığı olağanüstü koşulları göz önünde bulundurarak, Kürdistan Bölgesi boru hattından petrol ihracatına bir an önce başlanmasına karar verdik." Atılan bu imza yalnızca petrol akışının önünü açmakla kalmayacak. Önümüzdeki günlerde, bölgede faaliyet gösteren dev enerji şirketlerinin güvenli üretim sahalarına kavuşması ve ithalat-ihracat kısıtlamalarının tamamen kaldırılması için Bağdat yönetimiyle masada müzakereler kesintisiz olarak sürecek.

ABD'DEN DİKKAT ÇEKEN DİPLOMASİ MESAJI

Aylardır süren krizin çözülmesi ve hattın yeniden açılması, bölgede devasa çıkarları bulunan Washington yönetimini de anında harekete geçirdi. Gelişme ABD cephesinde büyük bir memnuniyetle karşılanırken, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack varılan mutabakatı "kritik bir adım" olarak değerlendirdi. Yoğun diplomatik trafiğin başarıyla sonuçlanmasına vurgu yapan Barrack, şu tarihi ifadeleri kullandı: "Erbil ve Bağdat’a, enerji ihracatının yeniden başlatılması için gösterdikleri çabalardan dolayı teşekkür ederiz. Sarsılmaz iş birliğiniz ve diplomatik yola olan bağlılığınız paha biçilmezdi. ABD, bu önemli çabaları desteklemeye tam olarak kararlıdır."