Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle dumanlar yükseldi. Sürücü, motor kısmından çıkan dumanları fark ederek durumu itfaiyeye bildirdi. Sürücü otomobili emniyet şeridine çekerek araçtan indi. Bu sırada otomobil alevlere teslim olurken, yoldan geçen bir su tankerinin şoförü tarafından yangına müdahale edildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle köprü üzerinde trafik yoğunluğu oluştu. Yangında yaralanan olmazken araçta hasar meydana geldi. Otomobilin olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
Köprüde otomobil alev alev yandı
Haliç Köprüsü üzerinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın yoldan geçen su tankerinden yapılan müdahale sonucu söndürüldü.
Muhabir: Ece Ergez
Yorumlar
Trend Haberler
Şok gerçek! 20 yıllık evli çift öz kardeş çıktı
Alanya'da ölümle burun buruna! Araç uçuruma yuvarlandı
Alanya kenevir üretim merkezlerinden oluyor! Hükümetten izin çıktı
Son dakika - Gündeme oturan THY uçağı sorunsuz indi
Alanya’da vandallık! Kestel ve Tosmur’da taş üstünde taş bırakmadılar
Alanya'da korkunç kaza kamerada: Sağanak felaketi getirdi