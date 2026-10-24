RUSYA'DA bir fabrika çalışanının hesabına yanlışlıkla yatırılan milyonlarca ruble, ülke gündemine oturdu. Hantı-Mansiysk kentinde çalışan Vladimir Riçagov, 2025 yılının başında banka hesabını kontrol ettiğinde beklemediği bir miktarla karşılaştı. Normalde 46 bin 954 ruble izin ücreti alması gereken işçinin hesabına, bunun dışında tam 7 milyon 112 bin 254 ruble yatırılmıştı. Yaklaşık 87 bin dolara karşılık gelen ödeme, kısa sürede işçi ile işvereni karşı karşıya getiren bir hukuk mücadelesine dönüştü.

34 İŞÇİNİN MAAŞI TEK KİŞİNİN HESABINA YATTI

Olayın ardından yapılan incelemelerde, milyonluk ödemenin aslında fabrikaya bağlı başka bir şubede çalışan 34 kişinin maaşları için ayrıldığı ortaya çıktı.

Şirketin açıklamasına göre maaş ödemeleri sırasında yaşanan yazılım hatası nedeniyle söz konusu tutar, diğer çalışanların hesapları yerine Vladimir Riçagov'un banka hesabına aktarıldı.

Muhasebe biriminin hatayı fark etmesinin ardından şirket yetkilileri işçiyle iletişime geçerek paranın iade edilmesini istedi. Ancak Riçagov, hesabına yatırılan tutarın kendisine ait olduğunu savunarak talebi kabul etmedi.

'13'ÜNCÜ MAAŞ' SANDIĞINI SÖYLEDİ

Riçagov, şirket çalışanları arasında başarılı geçen yılın ardından yüksek miktarda ikramiye dağıtılacağına ilişkin söylentiler bulunduğunu belirtti.

Banka hesabındaki ödeme açıklamasında maaş ifadesinin yer aldığını söyleyen işçi, milyonluk tutarın kendisine verilen bir yıl sonu ödülü olabileceğini düşündüğünü ifade etti.

İşçi, internette yaptığı araştırmaların ardından ödemenin hesaplama hatasından değil teknik bir aksaklıktan kaynaklandığını ve bu nedenle parayı geri vermek zorunda olmadığını düşündüğünü savundu.

PARAYLA OTOMOBİL ALDI, BİNLERCE KİLOMETRE UZAĞA TAŞINDI

Şirketin iade taleplerini reddeden Riçagov, hesabına yatırılan paranın bir kısmını kullanarak yeni bir otomobil satın aldı.

İşçinin daha sonra telefon numarasını değiştirdiği ve ailesiyle birlikte Hantı-Mansiysk'ten binlerce kilometre uzaklıktaki Habarovsk kentine taşındığı bildirildi.

Riçagov, şirket yetkililerinin para iadesine yönelik taleplerinin zamanla baskı ve tehdide dönüştüğünü öne sürdü.

Ancak işveren, paranın geri alınabilmesi için hukuki süreç başlattı. Açılan davanın ardından işçinin banka hesaplarına da tedbir uygulandı.

ŞİRKET DAVA AÇTI, MAHKEME İADE KARARI VERDİ

İşveren şirket, mahkemeye sunduğu belgelerde 7 milyon rubleyi aşan ödemenin işçinin hak ettiği bir maaş veya ikramiye olmadığını, yazılım hatası nedeniyle yanlış hesaba gönderildiğini belirtti.

İlk derece mahkemesi, Riçagov'un ilgili döneme ait ödenmemiş bir maaş alacağı bulunmadığını tespit ederek şirketi haklı buldu.

Mahkeme, yanlışlıkla yatırılan tutarın işçinin maaşı olarak değerlendirilemeyeceğine ve iade edilmesi gerektiğine hükmetti.

İşçinin karara karşı yaptığı itirazlar da sonuç vermedi. Üst mahkemeler, işveren lehine verilen kararı değiştirmedi.

DOLANDIRICILIK İDDİASINA YETERLİ DELİL BULUNAMADI

Hukuki süreçte işçinin bir muhasebe çalışanıyla anlaşarak usulsüzlük yaptığı yönünde de iddialar ortaya atıldı.

Ancak bu suçlamayı destekleyecek yeterli delile ulaşılamadığı bildirildi.

Böylece taraflar arasındaki temel anlaşmazlık, yanlışlıkla gönderilen milyonlarca rublenin hukuken kime ait olduğu ve işçinin bu tutarı iade etmekle yükümlü olup olmadığı üzerinde yoğunlaştı.

SON SÖZÜ RUSYA YÜKSEK MAHKEMESİ SÖYLEYECEK

Alt mahkemelerin kararlarına rağmen parayı iade etmek istemeyen Riçagov, hukuk mücadelesini sürdürerek dosyayı Rusya Yüksek Mahkemesi'ne taşıdı.

Yüksek Mahkemenin başvuruyu incelemeye aldığı bildirildi. Ancak ulaşılan güncel haberlerde dosyaya ilişkin kesinleşmiş yeni bir yüksek mahkeme kararı yer almıyor.

Şirket yönetimi, ortada herhangi bir ikramiye ödemesi bulunmadığını ve yanlışlıkla aktarılan paranın geri alınması için hukuki girişimlerini sürdüreceğini açıkladı.

YANLIŞLIKLA YATIRILAN PARA GERİ ALINABİLİR Mİ?

Olay, Rusya'da hatalı maaş ödemelerinin hangi koşullarda geri istenebileceği tartışmasını da gündeme getirdi.

Rusya'daki iş hukuku düzenlemelerine göre çalışanlara fazla yatırılan ücretlerin geri alınması, hatanın niteliğine ve ödemenin koşullarına bağlı olarak değerlendiriliyor.

Rusya Yüksek Mahkemesinin 2026 yılında yayımlanan içtihat değerlendirmesinde, maaş hesaplama sistemine yanlış veri girilmesi sonucunda ortaya çıkan bazı fazla ödemelerin geri istenebileceği belirtiliyor. Bununla birlikte her teknik hata otomatik olarak aynı hukuki sonucu doğurmuyor.

Vladimir Riçagov'un milyonluk ödeme nedeniyle başlattığı hukuk mücadelesinin nasıl sonuçlanacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor.