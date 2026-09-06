2026 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu bugün gerçekleştiriliyor. Kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce aday, sınav merkezlerinde ter dökecek.

Sınava kısa süre kala adayların en çok araştırdığı konular arasında “KPSS saat kaçta başlayacak?”, “KPSS kaç dakika sürecek?” ve “KPSS saat kaçta bitecek?” soruları yer alıyor.

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026-KPSS Lisans Kılavuzu’nda sınavın başlangıç saati, süresi ve adayların sınav binalarına son giriş zamanı açıklandı.

KPSS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu, 6 Eylül 2026 Pazar günü saat 10.15’te başlayacak.

Adaylar sınavda Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerindeki soruları yanıtlayacak.

KPSS SAAT KAÇTA BİTECEK?

Adaylara sınavda toplam 130 dakika, yani 2 saat 10 dakika süre tanınacak.

Saat 10.15’te başlayacak sınavın normal şartlarda 12.25’te sona ermesi bekleniyor.

SAAT 10.00’DAN SONRA BİNALARA GİRİŞ YOK

Sınava katılacak adayların dikkat etmesi gereken en önemli konulardan biri de binaya son giriş saati olacak.

ÖSYM’nin açıklamasına göre adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Bu nedenle sınava girecek adayların ulaşımda yaşanabilecek olası gecikmeleri de göz önünde bulundurarak sınav merkezlerine erken gitmeleri gerekiyor.

KPSS SINAVI KAÇ DAKİKA?

2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunda adaylara 130 dakika süre verilecek.

Kamu personeli olmak isteyen adaylar için büyük önem taşıyan KPSS Lisans oturumunun tamamlanmasının ardından gözler bu kez ÖSYM tarafından açıklanacak sınav sonuçlarına çevrilecek.