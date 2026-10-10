Sözcü gazetesinin aktardığı turizm verilerine göre, yükselen yurt içi tatil maliyetleri ve zorlaşan vize süreçleri Türk seyahatseverlerin rotasını değiştirdi. Tatilciler seyahat planlarını bütçe dostu, vize istemeyen veya kapıda vize veren ülkelere göre yeniden şekillendirdi.

KİMLİKLE SEYAHAT VE BALKANLAR

Sadece Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ile girilebilen Gürcistan, Batum ve Tiflis şehirleriyle en çok tercih edilen destinasyonların başında geliyor. Sınır komşusu olması ve ulaşım kolaylığı bu ülkeyi kısa süreli tatillerde öne çıkarıyor. Avrupa'da tatil yapmak isteyenler ise 90 güne kadar vizesiz seyahat imkanı sunan Kuzey Makedonya ile Bosna-Hersek'e yöneliyor. Üsküp, Ohrid, Saraybosna ve Mostar gibi şehirler, Euro bölgesine göre çok daha uygun konaklama ve yeme-içme fiyatları sunarak yoğun ziyaretçi ağırlıyor.

AKDENİZ'E ALTERNATİF KIZILDENİZ

Kapıda vize kolaylığı sağlayan Mısır'ın Şarm El Şeyh ve Hurghada bölgeleri, uygun fiyatlı her şey dahil konseptleriyle yerli turist için Ege ve Akdeniz kıyılarına güçlü bir alternatif oluşturdu. Uzak Doğu rotasında ise 30 gün vizesiz girilebilen Tayland gezginlerin ilk tercihi konumunda. Bangkok, Phuket ve Pattaya gibi şehirlerdeki düşük günlük harcama maliyetleri, yüksek uçak bileti fiyatlarını uzun süreli tatillerde telafi ediyor.

YURT DIŞI TATİLİ NEDEN CAZİP HALE GELDİ?

Yurt içi otel fiyatlarındaki artış ve Schengen vizesi başvurularındaki zorluklar, vatandaşları bu spesifik rotalara itiyor. Özellikle pasaportsuz veya vizesiz gidilebilen bu beş ülke, seyahat planlama sürecindeki bürokrasiyi ortadan kaldırıyor. Ulaşım ve konaklama giderlerinin uygunluğu, toplam tatil bütçesini daha erişilebilir ve öngörülebilir kılıyor.