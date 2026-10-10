Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TRT Haber'in Urla Karantina Adası'nda gerçekleştirdiği özel yayında tütün ürünleriyle mücadeleye yönelik yeni yasal düzenlemelerin detaylarını paylaştı. Bakan Memişoğlu'nun açıklamasına göre, 18 yaş altı bireylere yönelik mevcut satış yasağının tavizsiz uygulanabilmesi için sigara alımlarında Türkiye Cumhuriyeti kimliği ibraz etme zorunluluğu getiriliyor. Hazırlıkları süren kanun tasarısının birkaç hafta içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması planlanıyor.

Türkiye'de 3 kişiden birinin tütün kullandığını ve bu oranın yüzde 33'e ulaştığını aktaran Memişoğlu, ülkenin dünyada en çok sigara içilen ikinci ülke konumunda bulunduğunu vurguladı. Geçtiğimiz yıl Türkiye genelinde 160 milyar adet (8 milyar paket) sigara satıldığını belirten Bakan, akciğer kanseri görülme sıklığında da küresel çapta ilk sıralarda yer alındığına dikkat çekti.

KAFE VE RESTORANLARDA DÜZEN DEĞİŞİYOR MU?

Yeni düzenleme sadece satış şartlarını değil, tüketim alanlarını da kapsıyor. Mevcut uygulamada sigara içmeyen vatandaşların mekanların arka kısımlarında mağdur edildiğini ifade eden Memişoğlu, restoran ve kafeteryalardaki sınırların çok daha net çizgilerle belirleneceğini duyurdu. Ayrıca tütün ürünlerinin okul ve spor alanları çevresinde görünürlüğü tamamen azaltılacak.

Bakanlık verilerine göre, zararsız olduğu iddia edilen elektronik sigaralar normal sigaralara kıyasla üç kat daha fazla risk taşıyor. Yeni yasa, bu tür yeni nesil tütün ürünlerinin de görünürlüğünü kısıtlamayı ve cezai yaptırımları daha belirgin hale getirmeyi hedefliyor.

SİGARAYI BIRAKMAK İSTEYENLER HANGİ DESTEKLERİ ALABİLİR?

Yeşilay'ın son araştırmasına göre, Türkiye'deki sigara kullanıcılarının yüzde 80'i bu alışkanlıktan kurtulmak istiyor. Sağlık Bakanlığı, gönüllü bırakma sürecini desteklemek amacıyla ülke genelindeki 1700'ü aşkın sigara bırakma polikliniğinde ücretsiz ilaç tedavisi sunuyor.

Vatandaşlar, ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı'nı arayarak uzmanlardan motivasyon ve yönlendirme desteği alabiliyor. Bakan Memişoğlu, temel amaçlarının yasakçı bir zihniyetten ziyade, toplumun kendi iradesiyle bu zararlı alışkanlıktan uzaklaşmasını sağlamak olduğunu sözlerine ekledi.