Uluslararası Motorlu Araç Üreticileri Örgütü (OICA), küresel otomotiv sanayisindeki güncel üretim verilerini yayımladı. Açıklanan rapora göre, dünya genelinde araç üretim dengeleri netleşirken, Türkiye küresel pazardaki istikrarlı konumunu sürdürdü.

Avrupa'nın en büyük ticari araç üretim üssü olarak öne çıkan Türkiye, yıllık 1 milyon 419 bin 464 adetlik toplam üretim gerçekleştirdi. Bu performansıyla Kanada, Endonezya ve Slovakya gibi ülkeleri geride bırakan Türkiye, küresel sıralamada 13. basamakta yer aldı.

ÇİN AÇIK ARA LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

OICA verilerine göre, Çin ürettiği 34 milyon 530 bin 738 araçla küresel üretimin üçte birinden fazlasını tek başına karşıladı. Hafif ticari ve pikap segmentinde güçlü olan ABD 10 milyon 243 bin 844 adetle ikinci sırada bulunurken, Japonya 8 milyon 410 bin 232 adetlik üretimle üçüncü sıraya yerleşti. Hindistan 6,4 milyon ve Almanya 4,1 milyon bandındaki üretimleriyle ilk beşi tamamlayan diğer ülkeler oldu.

LİDERLER İLE DİĞER ÜLKELER ARASINDAKİ FARK NASIL BÜYÜDÜ?

Listenin zirvesindeki Çin'in üretim rakamları incelendiğinde, kendisinden sonra gelen ABD, Japonya, Hindistan ve Almanya'nın toplam üretiminden daha yüksek bir hacme ulaştığı görülüyor. Bu istatistiksel tablo, Asya pazarının küresel otomotiv tedarik zincirindeki belirleyici ağırlığının devam ettiğini ve ana üretim merkezlerinin doğu eksenindeki gücünü koruduğunu ortaya koyuyor.