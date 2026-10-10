GÜNCELLEME: Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) organ seçimlerinde sandık sayımı tamamlandı. Seçimi, meclis üyeliklerinin çoğunluğunu alan Mustafa Tuna'nın Kırmızı Liste'si kazandı. Kesin sonuçlar Alanya 1. İlçe Seçim Kurulu'nun resmi açıklamasıyla ilan edilecek; yönetim kurulu başkanı ve üyeleri 17 Ekim Cumartesi günü yapılacak ikinci aşama seçimde belirlenecek.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) organ seçimlerinde oy verme işlemi bugün Alanya Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda başladı. Alanya iş dünyasının yeni dönem temsilcilerini belirleyecek seçimlerde oy verme işlemi saat 10.00'da başladı ve 17.00'ye kadar sürecek.

[CANLI-ALTSO]

35 SANDIKTA 8 BİN 587 ÜYE OY KULLANACAK

Alanya 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı gözetiminde yapılan seçimlerde ALTSO'ya kayıtlı 10 bin 606 üyeden seçmen niteliği taşıyan 8 bin 587 üye oy kullanabilecek; diğer üyeler pasif üye konumunda. 35 sandıkta oy verecek üyeler, turizmden tarıma, inşaattan ticarete kadar pek çok sektörde Alanya ticaretine yön verecek temsilcileri seçecek.

Bugünkü ilk aşamada 146 asil ve 146 yedek meslek komitesi üyesi ile 61 asil ve 61 yedek meclis üyesi belirlenecek.

BAŞKANLIK SEÇİMİ 17 EKİM'DE

Seçim takvimine göre, bugün tamamlanacak meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimlerinin ardından ikinci aşamada yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, genel kurul delegeleri ve disiplin kurulu üyeleri belirlenecek. Bu seçimlerin 17 Ekim Cumartesi günü saat 10.00-14.00 arasında ALTSO toplantı salonunda yapılması planlanıyor.

Mevcut Başkan Eray Erdem ile aday Mustafa Tuna'nın yarıştığı seçimlerde katılımın yüksek olması bekleniyor.