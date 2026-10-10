GÜNCELLEME: Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) organ seçimlerinde sandık sayımı tamamlandı. Seçimi, meclis üyeliklerinin çoğunluğunu alan Mustafa Tuna'nın Kırmızı Liste'si kazandı. Kesin sonuçlar Alanya 1. İlçe Seçim Kurulu'nun resmi açıklamasıyla ilan edilecek; yönetim kurulu başkanı ve üyeleri 17 Ekim Cumartesi günü yapılacak ikinci aşama seçimde belirlenecek.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) seçimlerinde oy verme işlemi sürerken, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan da sandık başına giderek oyunu kullandı.

Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda yapılan oy verme işlemine katılan Türkdoğan, sandık alanında sandık görevlileri, oda üyeleri ve esnafla selamlaşarak bir süre sohbet etti. Seçimlerin Alanya'nın ticari geleceği ve iş dünyasının birlikteliği açısından büyük önem taşıdığını belirten Türkdoğan, sürecin kente yakışır bir olgunluk ve sağduyu içinde geçmesi temennisinde bulundu.

Oyunu kullandıktan sonra kısa bir değerlendirmede bulunan Türkdoğan, sonuçların şimdiden tüm Alanya iş dünyasına, esnafına ve kente hayırlı olmasını dileyerek seçime katılan adaylara başarı temennilerini iletti.