GÜNCELLEME: Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) organ seçimlerinde sandık sayımı tamamlandı. Seçimi, meclis üyeliklerinin çoğunluğunu alan Mustafa Tuna'nın Kırmızı Liste'si kazandı. Kesin sonuçlar Alanya 1. İlçe Seçim Kurulu'nun resmi açıklamasıyla ilan edilecek; yönetim kurulu başkanı ve üyeleri 17 Ekim Cumartesi günü yapılacak ikinci aşama seçimde belirlenecek.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) organ seçimlerinde oy verme işlemi sürerken, siyaset dünyasının seçime ilgisi de devam ediyor. YENİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya ve YENİ Parti Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, oy verme işleminin yapıldığı seçim alanını ziyaret etti.

Atatürk Kapalı Spor Salonu'ndaki seçim merkezine gelen YENİ Parti heyeti, sandık alanında oda üyeleri, esnaf ve sandık görevlileriyle bir araya gelerek sohbet etti. Seçim salonundaki atmosferi yakından takip eden Milletvekili Aykut Kaya, ALTSO seçimlerinin Alanya ekonomisi ve iş dünyası için hayırlı olması temennisinde bulunarak yarışan tüm adaylara başarı diledi.

Ziyaret sırasında aynı zamanda oda üyesi olan YENİ Parti Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir de sandık başına geçerek oyunu kullandı. Oy verme işleminin ardından kısa bir açıklama yapan Kandemir, sandıktan çıkacak sonucun Alanya'nın ticari hayatına, esnafına ve kentin geleceğine katkı sunmasını temenni etti.