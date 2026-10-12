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İslam Memiş’ten altın ve gümüş için kritik değerlendirme

Fiyatlar 12 Ekim 2026 saat 11:00 itibarıyla serbest piyasa verileridir. Kuyumcu ve bankalardaki alış-satış fiyatları farklılık gösterebilir.

Serbest piyasada gram altın 12 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 11:00 itibarıyla 6.632,12 liradan satılıyor. Gram altın önceki kapanışa göre yüzde 0,19 geriledi. Çeyrek altın 10.841,11 lira, Cumhuriyet altını 44.600,00 lira seviyesinde. Ons altın 4.181,08 dolardan işlem görüyor.

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