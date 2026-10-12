Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 4A, 4B, 4C ödeme takvimi
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 4A, 4B, 4C ödeme takvimi
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Serbest piyasada gram altın 12 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 11:00 itibarıyla 6.632,12 liradan satılıyor. Gram altın önceki kapanışa göre yüzde 0,19 geriledi. Çeyrek altın 10.841,11 lira, Cumhuriyet altını 44.600,00 lira seviyesinde. Ons altın 4.181,08 dolardan işlem görüyor.

Döviz tarafında dolar 49,3428, euro 55,3154 liradan satılıyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın türü Alış (TL) Satış (TL)
Gram altın 6.631,33 6.632,12
Çeyrek altın 10.596,82 10.841,11
Yarım altın 21.127,41 21.682,23
Tam altın 42.387,28 43.231,84
Cumhuriyet altını 43.940,00 44.600,00
Ata altın 43.711,89 44.823,19
22 ayar bilezik (gram) 6.040,19 6.047,15
14 ayar altın (gram) 3.775,12 3.779,47
Has altın (gram) 6.598,17 6.598,96
Gümüş (gram) 96,49 96,58

DÖVİZ KURLARI

Döviz Alış (TL) Satış (TL)
Dolar 49,3312 49,3428
Euro 55,3075 55,3154
Sterlin 65,3933 65,4003

Fiyatlar 12 Ekim 2026 saat 11:00 itibarıyla serbest piyasa verileridir. Kuyumcu ve bankalardaki alış-satış fiyatları farklılık gösterebilir.

Muhabir: Haber Merkezi