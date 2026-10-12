Erzurum'un Yakutiye ilçesinde yaşayan emekli astsubay Özkalıpçı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) emekli olduktan sonra çocukluk hayali olan güvercin yetiştiriciliğine yöneldi. Gürcükapı semtinde sadece güvercinleri için 3+1 ev kiralayan Özkalıpçı, vaktinin büyük kısmını burada geçiriyor.

32 yıl boyunca TSK bünyesinde görev yapan ve 2019 yılında Erzurum'da emekliye ayrılan Özkalıpçı, çalışma şartları nedeniyle ertelediği tutkusuna 7 yıldır zaman ayırdığını aktardı. Açıklamasına göre, evde yaklaşık 40 adet "Miski" ve "Gök" cinsi Şebap güvercini bulunuyor.

AYLIK MASRAFI 10 BİN LİRA

Güvercinlere tahsis edilen evin 3 bin 500 lira kira bedeli bulunuyor. Elektrik, su, yem ve kış aylarındaki ısınma giderleriyle birlikte bu rakamın aylık ortalama 10 bin liraya ulaştığı bildirildi. Kuşların toplam değerinin milyonlarca lirayı bulduğu ifade edilse de, Özkalıpçı için asıl kazanç bu hobi sayesinde kurduğu dostluklar.

ŞEBAP GÜVERCİNLERİ NEDEN DEĞERLİ?

Şebap güvercinleri, Türkiye'de uçuş performansından ziyade renk, duruş ve fiziki güzellikleriyle değerlendirilen özel bir süs ırkı olarak biliniyor. Özellikle "Miski" ve "Gök" gibi türler, yetiştiriciler arasında yüksek prestije sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

Kiraladığı evi arkadaşlarıyla sohbet edebileceği bir alana dönüştüren emekli astsubay, kışın yanan sobanın etrafında içilen bir bardak çayın ve edilen muhabbetin kuşların maddi değerinden çok daha önemli olduğunu vurguladı.