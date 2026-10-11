Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin gündemindeki yerini koruyor. 11 Ekim 2026 itibarıyla yeniden dolaşıma giren 2025 yılına ait ödeme takvimi ise kafa karışıklığına neden olabiliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın resmî açıklamalarına göre 2025 ve 2026 yıllarındaki Kurban Bayramı ikramiyeleri için farklı ödeme tarihleri uygulanmıştı.

2026 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENDİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 12 Mayıs 2026 tarihinde Ankara'da düzenlenen 10. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı'nda yaptığı açıklamada, emekli aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17-22 Mayıs 2026 tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Bakanlığın 12 Mayıs 2026 tarihli açıklamasında yer alan bu takvim, 2026 Kurban Bayramı dönemine aitti. Dolayısıyla 2025 yılı için açıklanan 31 Mayıs-4 Haziran tarihleri, 2026 yılına ait yeni bir ödeme takvimi olarak değerlendirilmemeli.

2025 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2025 Kurban Bayramı öncesinde duyurduğu takvime göre ikramiye ödemeleri, emeklilerin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik statüsüne göre farklı günlerde gerçekleştirildi.

4B (Bağ-Kur) kapsamında gelir veya aylık alan emeklilerin ikramiyeleri 31 Mayıs 2025 tarihinde ödendi.

4C (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alan emeklilerin ödemeleri 1 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirildi.

4A (SSK) kapsamında gelir veya aylık alan emekliler için ise 2, 3 ve 4 Haziran 2025 tarihleri ödeme günü olarak belirlendi.

Bu tarihler geçmiş döneme ait olup Ekim 2026 için yeni bir ikramiye ödemesi yapılacağı anlamına gelmiyor.

2025 YILINDA EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADARDI?

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, 30 Mart 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 7546 sayılı Kanun ile emekli bayram ikramiyesi 3 bin TL'den 4 bin TL'ye yükseltildi.

Böylece 2025 yılında bayram başına ödenen tam ikramiye tutarında 1.000 TL artış gerçekleşti. Bu değişiklik, önceki tutara göre yüzde 33,3 oranında yükseliş anlamına geliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın 2025 Kurban Bayramı öncesinde açıkladığı verilere göre yaklaşık 16 milyon emekli ve hak sahibine toplam 57,4 milyar TL tutarında ikramiye ödemesi planlandı.

SSK, BAĞ-KUR VE EMEKLİ SANDIĞI ARASINDAKİ FARK NE?

Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatında 4A, hizmet akdiyle çalışanların; 4B, kendi adına ve hesabına çalışanların; 4C ise kamu görevlilerinin sosyal güvenlik statüsünü ifade ediyor.

SGK'nın Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü görev tanımına göre, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun ek 18'inci maddesi kapsamında emekli, dul ve yetim aylığı alan hak sahiplerine Ramazan ve Kurban Bayramlarında ikramiye ödemesi yapılıyor.

Ödeme takvimlerinin sosyal güvenlik statüsüne göre farklılaştırılması, bütün emeklilerin ikramiyelerinin aynı gün banka hesaplarına geçmeyebileceği anlamına geliyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ E-DEVLET'TEN NASIL SORGULANIR?

Emekliler ve hak sahipleri, bayram ikramiyesi ödemelerine ilişkin bilgilerini e-Devlet Kapısı üzerinden kontrol edebiliyor.

e-Devlet'te Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sunulan "Emekliler için Bayram İkramiyesi ve Seyyanen Ödeme Sorgulama" hizmeti kullanılarak ödeme bilgilerine ulaşılabiliyor.

Sorgulama yapmak isteyen vatandaşların e-Devlet sistemine kimlik doğrulamasıyla giriş yapması gerekiyor. İşlem için e-Devlet şifresi, mobil imza, elektronik imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı yöntemlerinden biri kullanılabiliyor.

Ödeme bilgilerini kontrol etmek isteyen Alanya'daki emekliler de aynı hizmetten yararlanabiliyor. Sorgulama işlemi için ikamet edilen il veya ilçeye göre farklı bir sistem kullanılmıyor.

EMEKLİ İKRAMİYESİ İÇİN NEREYE BAŞVURULUR?

SGK, emeklilik ve ödeme işlemleriyle ilgili bilgilendirme hizmetlerini elektronik ortamda sunuyor. Vatandaşlar, ikramiye kayıtlarını e-Devlet üzerinden inceleyebiliyor ve sosyal güvenlik işlemleriyle ilgili sorularını Çalışma Hayatı İletişim Merkezi ALO 170 aracılığıyla iletebiliyor.

Ödeme tutarında farklılık bulunduğunu düşünen hak sahiplerinin, öncelikle SGK kayıtlarında yer alan aylık ve hak sahipliği bilgilerini kontrol etmesi önem taşıyor. Özellikle dul ve yetim aylığı alan kişilerin ikramiye tutarları, hak sahipliği oranlarına göre farklılık gösterebiliyor.

2027 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?

11 Ekim 2026 itibarıyla incelenen resmî kaynaklarda, 2027 yılı emekli bayram ikramiyesi ödeme günlerini kesinleştiren bir takvime ulaşılamadı. Bu nedenle geçmiş yıllardaki ödeme tarihlerinden hareketle 2027 yılı için kesin gün vermek mümkün değil.

Yeni ödeme takvimi ve ikramiye tutarına ilişkin kararların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılacak resmî duyurular üzerinden takip edilmesi gerekiyor.

Resmî kaynaklar: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 12 Mayıs 2026 tarihli açıklaması, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın 2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü görev tanımı ve e-Devlet Kapısı SGK hizmet kayıtları.