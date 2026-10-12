Antalya Konyaaltı'nda 11 Ekim 2026 Pazar akşamı meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Doyran Mahallesi Saklıkent Caddesi'nde kontrolden çıkan hafif ticari araç, yol kenarındaki bariyerleri aşarak yaklaşık 50 metrelik uçuruma devrildi. Kazada yaşamını yitirenlerin kimlikleri belirlenirken, yaralılar arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

KAZA SAKLIKENT YOLUNDA MEYDANA GELDİ

Kaza, saat 19.30 sıralarında Konyaaltı ilçesine bağlı Doyran Mahallesi Saklıkent Caddesi'nin Aşağıin mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Saklıkent'ten Antalya şehir merkezi yönüne ilerleyen Cemal Oktay (67) yönetimindeki 07 NAP 43 plakalı hafif ticari araç, virajda kontrolden çıkarak bariyerleri aştı.

Yoldan çıkan araç yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazayı fark eden diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

HAYATINI KAYBEDEN İKİ KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, aracın sürücüsü Cemal Oktay (67) ile yolculardan Şükrü Fidan'ın (62) yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada hayatını kaybeden iki kişinin cenazesi, jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin tamamlanmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

YARALILAR İÇİN YARIM SAATLİK KURTARMA ÇALIŞMASI

Kazada araçta bulunan Bedriye C.O., Leyla T., Berivan O. ve yalnızca Furkan adı öğrenilen bir kişi yaralandı. Uçurumda mahsur kalan yaralılara ulaşmak için AFAD ve itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı.

Ekiplerin yaklaşık 30 dakika süren müdahalesinin ardından dört yaralı bulundukları noktadan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

İlk bilgilere göre kaza, hafif ticari aracın virajda kontrolden çıkarak bariyerleri aşması sonucu meydana geldi. Ancak sürücünün kontrolü neden kaybettiğine ilişkin kesin bir tespit açıklanmadı. Jandarma ekipleri kazanın meydana geliş koşullarının belirlenmesi amacıyla inceleme başlattı.

Kazanın yaşandığı güzergâh, Antalya şehir merkezi ile Saklıkent arasındaki ulaşım bağlantılarından biri olması bakımından önem taşıyor. Olayın ardından özellikle virajdaki araç hareketi ve bariyerlerin aşılmasına yol açan koşulların belirlenmesi, kazanın nedeninin ortaya çıkarılması açısından önem taşıyor.

ACİL DURUMLARDA TEK NUMARA 112

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesindeki 112 Acil Çağrı Hizmetleri Daire Başkanlığının bilgilendirmesine göre Türkiye'de sağlık, jandarma, emniyet, itfaiye ve AFAD gibi acil müdahale hizmetlerine 112 üzerinden ulaşılabiliyor. Antalya ise bu sistemin uygulanmasında öncü iller arasında bulunuyor.

Antalya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün 9 Nisan 2025 tarihli bilgilendirmesine göre Antalya, 6 Nisan 2005'te tek acil çağrı sistemi için pilot il olarak belirlendi. Antalya 112 Acil Çağrı Merkezi de 2009 yılında Türkiye'nin ilk acil çağrı merkezi olarak hizmet vermeye başladı.

Konyaaltı'ndaki kazada da ilk ihbarın 112 üzerinden yapılmasının ardından farklı kurumlardan ekipler olay yerine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.