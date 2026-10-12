Küresel para piyasalarında doların altı büyük para birimi karşısındaki performansını ölçen dolar endeksi, 102,14 seviyesinde işlem görerek son 18 ayın en yüksek seviyelerine yakın kalmaya devam ediyor. Reuters'ın aktardığı verilere göre, küresel borçlanma maliyetlerini on yılların zirvesine taşıyan tahvil satışları ve enerji arzına yönelik endişeler doların güçlü duruşunu destekleyen ana unsurlar arasında yer alıyor.

ORTADOĞU'DAKİ GERİLİM VE ENERJİ FİYATLARI

Yemen'de faaliyet gösteren İran destekli Husi milislerinin Suudi Arabistan'ın enerji tesislerine ve iki petrol tankerine düzenlediği saldırılar, petrol piyasalarında dalgalanmaya yol açtı. Commonwealth Bank of Australia analistleri tarafından yayımlanan nota göre, enerji varlıklarına yönelik bu tür eylemlerin devam etmesi bekleniyor. Raporda, arz endişelerinin hem petrol fiyatlarını hem de güvenli liman algısıyla ABD dolarını yukarı yönlü desteklediği aktarıldı.

GÖZLER ABD ENFLASYON VERİSİNDE

Piyasaların kısa vadedeki en önemli gündem maddesi, çarşamba günü açıklanacak olan ABD tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verisi oldu. Geçtiğimiz hafta yayımlanan veriler, artan yaşam maliyetlerinin hane halkı beklentilerini olumsuz etkilediğini ortaya koymuştu. Yeni açıklanacak TÜFE rakamları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekim sonundaki para politikası toplantısı için belirleyici bir temel gösterge olarak kabul ediliyor.

FED BEKLENTİLERİ PİYASALARI NASIL ŞEKİLLENDİRİYOR?

Enflasyonu dizginlemek amacıyla 2023 yılından itibaren sıkılaşma adımları atan Fed'in yeni hamlesi yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. CME FedWatch verilerine göre, bankanın bu ayki toplantıda faiz oranlarını sabit bırakacağına dair piyasa beklentisi yüzde 51 seviyesinden yüzde 81'e kadar yükselmiş durumda. Barclays analistleri ise tahvil piyasasındaki sıkılaşmanın devam etmesi ve TÜFE'nin beklentilerin altında kalması halinde, Fed yetkililerinin daha ılımlı bir mesaj verebileceğini ve doların yükseliş ivmesinin kısa vadede hız kesebileceğini öngörüyor.

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