İzmir Menderes'te faaliyet gösteren ve pandemi döneminde yerli Covid-19 test kiti üreten tıbbi malzeme şirketi Farlab hakkında iflas kararı verildi. Sözcü'nün aktardığı habere göre, ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato talep eden şirketlerin dosyası İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından karara bağlandı.

Mahkeme heyeti, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğüne 142067 sicil numarasıyla kayıtlı Farlab İlaç Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş.'nin iflasına hükmetti. Şirketin iflas işlemlerinin adi tasfiye usulüyle yürütülmesi kararlaştırıldı. Aynı dosyada yer alan Türklab Tıbbi Malzemeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile S.K. Teknoloji Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin konkordato talepleri ise mahkemece reddedildi.

KONKORDATO MÜHLETİ KALDIRILDI

Alınan kararla birlikte, söz konusu üç şirket için daha önce verilen kesin mühlet kararları ve mahkeme tedbirleri tamamen kaldırıldı. Süreci yönetmesi için atanan konkordato komiser heyetinin görevine de son verildi. İcra ve İflas Kanunu'nun 308/a maddesi uyarınca, kararın tebliğ ve ilanından itibaren 2 hafta içinde istinaf yoluna başvurulabileceği açıklandı.

ADİ TASFİYE SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Mahkemenin Farlab için belirlediği adi tasfiye usulü, iflas eden şirketin mal varlıklarının doğrudan satılarak elde edilen gelirin alacaklılara yasal sıraya göre dağıtılmasını içeriyor. Şirketin yaklaşık 30 yıllık ticari geçmişi bu tasfiye süreciyle birlikte resmi olarak sona erecek.

İflas eden Türklab-Farlab grubu, TÜBİTAK desteğiyle yerli antikor kullanarak Covid-19 antijen test kiti geliştirmişti. İTOB Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tesislerde üretilen bu kitler, salgın döneminde çeşitli ülkelere ihraç edilmişti.