Kahramanmaraş'ta ilçe ziyaretleri için yola çıkan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) heyetinin bulunduğu konvoyda trafik kazası meydana geldi. Afşin-Göksun kara yolunda yaşanan kazada ilk bilgilere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yaralılar arasında MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç'un da bulunduğu öğrenildi.

MHP HEYETİNİN KONVOYUNDA KAZA

Edinilen bilgilere göre MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç ile MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Mansur Metehan, ilçelerde gerçekleştirecekleri ziyaretler kapsamında konvoy halinde yola çıktı. Heyetin Afşin-Göksun kara yolunda ilerlediği sırada trafik kazası yaşandı.

Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelerde 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin yaralandığı bildirildi. Milletvekili Zuhal Karakoç ile şoförünün de yaralılar arasında olduğu belirtildi.

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ NOKTA BELLİ OLDU

11 Ekim 2026 tarihinde yerel basına yansıyan bilgilere göre kaza, Elbistan-Göksun kara yolunun Afşin Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. Milletvekili Karakoç'un bulunduğu otomobil ile bir kamyonetin kavşakta çarpıştığı aktarıldı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda ağır hasar oluştu.

YARALILAR AFŞİN DEVLET HASTANESİ'NE KALDIRILDI

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralıların Afşin Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği bildirildi. Yerel kaynaklarda yaralı sayısı 6 olarak aktarılırken, ilk bilgilerde 1 ölü ve 4 yaralı bulunduğu belirtilmişti. Can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin farklı bilgilerin resmî makamlar tarafından netleştirilmesi bekleniyor.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Güvenlik ekipleri, kazanın meydana geldiği noktada inceleme başlattı. Araçların çarpışmasına yol açan koşulların belirlenmesi için yürütülen çalışmalarda sürücülerin ifadeleri ve olay yerindeki bulguların değerlendirilmesi bekleniyor. Kazanın kesin nedenine ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmadı.