İstanbul merkezli Kuzey Star Tersanesi, Hırvatistan'ın Pula kentinde yer alan gemi yapım şirketi Uljanik Brodogradnja 1856'nın kontrolünü sağlamak üzere resmi adımı attı. Hırvatistan Yeniden Yapılandırma ve Satış Merkezi (CERP), Türk şirketinin devlet hisseleri için sunduğu 12.053.500 avroluk bağlayıcı teklifi onayladı.

Bairdmaritime'in aktardığına göre, kabul edilen bu rakam 11.085.250 avro olarak belirlenen ihale başlangıç fiyatının üzerinde gerçekleşti. Devredilecek yüzde 97,13 oranındaki hissenin toplam nominal değerinin ise 34.384.080 avro olduğu bildirildi. Kuzey Star'ın, imtiyaz sözleşmesi kapsamında bölgedeki gemi inşası, tamiri ve yüzer yapı üretim faaliyetlerini sürdürme taahhüdünde bulunduğu açıklandı.

RAKİP TEKLİF GEÇERSİZ SAYILDI

İhale sürecinde Lüksemburg merkezli Mira Finance Holding tarafından sunulan rakip teklif, gerekli teminat tutarının kurum hesabına ulaşmaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldı. Satışın tam anlamıyla resmileşmesi için, alıcı firmanın Avrupa Birliği dışından olması sebebiyle Hırvatistan Maliye Bakanlığının Doğrudan Yabancı Yatırım Tarama Kanunu kapsamında vereceği onay bekleniyor.

TERSANENİN YENİDEN YAPILANMA SÜRECİ

Satışa konu olan Uljanik Brodogradnja 1856, bölgedeki eski tersane şirketlerinin Mayıs 2019'da başlayan iflas sürecinin ardından Pula'da üretimi canlandırmak amacıyla kurulmuştu. Hükümet, 2020 yılında gemi yapım imtiyazını eski kurumların yasal halefi olmayan bu yeni şirkete devretmişti. Mevcut portföyünde balıkçı tekneleri ve canlı hayvan taşıyıcı gemiler bulunan şirketin, satış sürecini sorunsuz tamamlayabilmesi için hükümetten 1,85 milyon avroluk ek kredi onayı aldığı da belgelere yansıdı.