Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), elektronik tebligat (e-tebligat) sisteminin usul ve esaslarını yeniden belirledi. Yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne göre, sisteme dahil olma zorunluluğu bulunan mükelleflerin kapsamı genişletilirken, başvuru süreleri ve kullanıcı sorumlulukları güncellendi.

Yeni düzenlemeyle kurumlar vergisi mükellefleri ile ticari, zirai ve mesleki kazançları nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinin sisteme katılımı zorunlu hale getirildi. Kollektif ve adi komandit şirketler de bu kapsama alındı. Mevcut durumda sisteme dahil olmayan yükümlülerin, tebliğin yayımını izleyen ayın sonuna kadar başvurularını tamamlaması gerekiyor. Yeni mükellefiyet tesis ettirenler ise işe başlama tarihinden itibaren 15 gün içinde sisteme katılacak. Ayrıca, Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi araçları ilk kez alacak kişilerin, tescil işleminden önce e-tebligat sistemine dahil olması şartı getirildi.

65 YAŞ ÜSTÜ VE ENGELLİLERE İSTİSNA

Düzenlemenin en belirgin değişikliklerinden biri, belirli yaş ve dezavantaj gruplarına sağlanan esneklikler oldu. 65 yaşını dolduran mükelleflere e-tebligat sisteminden çıkış hakkı tanındı. Bu kişiler, Dijital Vergi Dairesi üzerinden veya ilgili vergi dairesine başvurarak sistemden ayrılabilecek.

Sağlık kurulu raporunu ibraz eden engelli bireyler ile 18 yaşını doldurmamış kişiler için de sisteme katılma zorunluluğu kaldırıldı. 1 Temmuz 2026 tarihinden önce sisteme dahil olan mevcut kullanıcılar ise herhangi bir başvuruya gerek kalmadan aynı şifre ve kodlarla işlemlerine devam edebilecek.

E-TEBLİGAT NE ZAMAN ULAŞMIŞ SAYILACAK?

Tebliğ, elektronik ortamda gönderilen evrakın hukuki geçerlilik süresini de netleştirdi. Elektronik imzalı tebliğ evrakı, sisteme ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda muhataba resmen tebliğ edilmiş kabul edilecek. Bu kural, mükelleflerin yasal itiraz sürelerini kaçırmaması adına kritik önem taşıyor.

GİB tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, sisteme düşen tebligatlar için SMS veya e-posta yoluyla hatırlatma yapılabilecek. Ancak bu bildirimlerin teknik nedenlerle ulaşmaması, tebligatın geçerliliğini ve yasal sürelerin işlemesini durdurmayacak. Sistemdeki tüm işlem kayıtları, zaman damgasıyla güvence altına alınarak 30 yıl boyunca muhafaza edilecek. Şifre güvenliği ve bilgilerin güncel tutulması tamamen mükellefin sorumluluğunda olmaya devam edecek.