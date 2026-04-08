Şans oyunu tutkunlarının merakla beklediği 8 Nisan 2026 Şans Topu çekilişi için heyecan dorukta. Haftanın ikinci çekilişi, saat 20.00’de noter huzurunda gerçekleştirilecek. Sonuçlar, çekilişin hemen ardından Milli Piyango Online sistemi üzerinden erişime açılacak.

SONUÇLAR HENÜZ AÇIKLANMADI

8 Nisan Çarşamba günü yapılacak çekiliş öncesinde kazanan numaralar henüz belli olmadı. Çekilişin tamamlanmasının ardından şanslı sayılar ve ikramiye dağılımı kamuoyuyla paylaşılacak.

SONUÇLAR NASIL SORGULANIR?

Şans Topu sonuçları, Milli Piyango Online platformu üzerinden kolayca öğrenilebiliyor. Oyuncular, bilet veya kolon bilgileriyle kazanç durumlarını tek tıkla sorgulayabiliyor.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu oyununda bir kolonda üst bölümde yer alan 34 sayı arasından 5, alt bölümdeki 14 sayı arasından 1 numara seçiliyor. Oyuncular ister kendi sayılarını belirleyebiliyor ister “Sen Seç” seçeneğiyle rastgele oluşturulan kolonları oynayabiliyor.

İKRAMİYE NASIL KAZANILIYOR?

Çekiliş sonucunda 5+1 bilenler büyük ikramiyeyi kazanırken, 4+1, 4, 3+1 gibi farklı kombinasyonlar da ikramiye getiriyor. Aynı kategoride birden fazla kazanan olması halinde ödül, kazananlar arasında eşit şekilde paylaştırılıyor.

ÇEKİLİŞLER HAFTADA İKİ GÜN

Şans Topu çekilişleri Çarşamba ve Pazar günleri düzenli olarak yapılıyor. Her çekiliş, noter huzurunda ve canlı yayınla gerçekleştiriliyor.