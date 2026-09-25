TEKİRDAĞ’da eğitim uçuşu sırasında motor arızası yaşayan uçak tarlaya zorunlu iniş yaptı. İstanbul Hezarfen Havalimanı’ndan havalanan özel bir uçuş okuluna ait TC-AJI tescilli eğitim uçağında, uçuş sırasında motor arızası meydana geldi.

Pilotlar, yaşanan arızanın ardından Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan bir tarlaya zorunlu iniş gerçekleştirdi.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Uçağın tarlaya iniş yaptığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler, uçakta bulunan pilotların sağlık durumunu kontrol ederken çevrede de güvenlik önlemi aldı.

İlk incelemelerde zorunlu iniş yapan eğitim uçağında herhangi bir hasar meydana gelmediği belirlendi.

2 PİLOT HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Uçakta bulunan pilotlar Berk Yılmaz Okut ile Murat Alpes'in sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İki pilot, tedbir ve kontrol amacıyla Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü.

DHMİ’DEN AÇIKLAMA GELDİ

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü de olayın ardından açıklama yaptı. Açıklamada, AYJET’e ait TC-AJI tescilli eğitim uçağının Hezarfen kalkış ve varışlı uçuşu sırasında Tekirdağ civarında zorunlu iniş yaptığı belirtildi.

DHMİ, ilk bilgilere göre uçakta bulunan iki pilotun sağlık durumlarının iyi olduğunu ve hava aracında herhangi bir kırım meydana gelmediğini bildirdi.

MOTOR ARIZASI SONRASI ZORUNLU İNİŞ

Eğitim uçuşunun motor arızası nedeniyle yarıda kaldığı belirtilirken, pilotların uçağı tarlaya güvenli şekilde indirmesiyle olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Olayla ilgili gerekli incelemelerin yapılması bekleniyor.