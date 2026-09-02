Antalya'nın turizm merkezlerinden Belek'te ulaşımı rahatlatacak olan yol projesinde çalışmalar sona erdi. AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin'in yaptığı açıklamaya göre, bölgedeki 4 ana arter ve 12 otel bağlantı yolu trafiğe hazır hale getirildi.

Toplam 37 bin 786 metrelik güzergahı kapsayan projenin, turizm sezonunda yaşanan yoğunluğu azaltması ve daha güvenli bir ulaşım ağı sunması hedefleniyor. Yapım ve iyileştirme süreçleri tamamlanan yollar, düzenlenecek resmi törenle hizmete girecek.

AÇILIŞ TÖRENİ NE ZAMAN YAPILACAK?

"Antalya Oteller Bölgesi Yol Açılışı" ismiyle planlanan tören, 5 Eylül 2026

Cumartesi günü saat 10.30'da gerçekleştirilecek. Etkinliğe, COP31

Alanı olarak da bilinen EXPO

Alanı ev sahipliği yapacak.

BÖLGE TRAFİĞİNE ETKİSİ NE OLACAK?

Turizm bölgelerindeki altyapı yatırımlarının hız kazanması, özellikle uluslararası etkinlikler öncesi ulaşım ağının güçlendirilmesi açısından kritik önem taşıyor. Tamamlanan bu bağlantı yolları sayesinde havalimanı ile oteller bölgesi arasındaki transfer sürelerinin kısalması ve yerel trafiğin rahatlaması öngörülüyor.

İl Başkanı Çetin'in aktardığı bilgilere göre, törene Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katılacak. AK Parti MKYK üyeleri ve Antalya milletvekillerinin de yer alacağı programa tüm vatandaşlar davet edildi.