İngiliz turistlerin yaz döneminde ailece seyahat etmek için tercih ettiği en ideal bölgeler, bir seyahat platformunun yayımladığı yeni araştırmaya göre netleşti. Yedi farklı kritere göre yapılan değerlendirmeler sonucunda İspanya destinasyonları zirveyi domine ederken, Türkiye'den Antalya sınırları içerisindeki Lara Plajı ilk 10'a girmeyi başardı.

Konum, hizmet kalitesi, fiyat-performans dengesi, temizlik, tesis imkanları, yiyecek-içecek standartları ve genel tatil deneyimi üzerinden puanlama yapıldı. İngiliz ailelerin otel konaklamalarına verdiği oylarla şekillenen listede, Antalya'nın popüler turizm noktası Lara Plajı 4,25 memnuniyet oranı elde ederek dokuzuncu sıraya yerleşti.

İNGİLİZLERİN FAVORİSİ İSPANYA OLDU

Araştırmanın istatistiksel sonuçlarına bakıldığında, ilk 10 sıranın 8'ini İspanya anakarası ve adalarındaki tatil beldelerinin oluşturduğu görülüyor. Akdeniz çanağındaki bu yoğun rekabette Türkiye'yi yalnızca Lara Plajı temsil ederken, Yunanistan'dan Kiotari 4,16 puanla onuncu sırada kendine yer buldu. Listenin birinci sırasına ise 4,55 tam puana yaklaşan oranıyla İspanya'nın Cambrils bölgesi oturdu.

İLK 10 DESTİNASYON VE PUANLARI

Seyahat platformunun aktardığı verilere göre İngilizlerin en çok tercih ettiği 10 tatil bölgesi ve aldıkları puanlar şu şekilde sıralandı:

1. Cambrils, İspanya ana karası (4.55) 2. Santa Ponsa, Mayorka (4.51) 3. Puerto del Carmen, Lanzarote (4.41) 4. Porto Riko, Gran Canaria (4.4) 5. Fuengirola, İspanya (4.34) 6. Sa Coma, Mayorka (4.33) 7. Corralejo, Fuerteventura (4.32) 8. Benalmadena, İspanya anakarası (4.29) 9. Lara Plajı, Türkiye (4.25) 10. Kiotari, Yunan Adaları (4.16)