Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından erişkinler için günlük 5 gram olarak belirlenen tuz tüketim limiti, Türkiye'de ciddi boyutlarda aşılıyor. İstinye Üniversitesi Liv Hospital Topkapı Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Sünbül'ün yaptığı açıklamalara göre, Türkiye'deki günlük ortalama tuz tüketimi 10 ila 15 gram seviyelerinde seyrediyor. Bu veriler, önerilen sağlıklı sınırın yaklaşık 2-3 katına denk gelirken, önemli bir halk sağlığı sorununa işaret ediyor.

Aşırı sodyum alımının vücutta su tutulumunu artırarak kan basıncını doğrudan yükselttiği bildirildi. Prof. Dr. Sünbül, uzun vadede bu durumun kalp kasında kalınlaşma, kalp yetersizliği, koroner arter hastalığı ve kronik böbrek rahatsızlıklarına yol açabildiğini aktardı. Ayrıca yüksek tuz oranının sadece kalp-damar sistemini değil, aynı zamanda osteoporoz ve mide kanseri ile de ilişkili olabileceği öne sürüldü.

GİZLİ TUZ TEHLİKESİ VE İŞLENMİŞ GIDALAR

Toplumdaki genel algının aksine, asıl tehlike sofrada yemeğe eklenen tuzdan ziyade ambalajlı ürünlerde saklanıyor. Uzmanların paylaştığı verilere göre, günlük toplam tuz alımının yaklaşık yüzde 70 ile 80'lik kısmı işlenmiş ve paketli gıdalardan geliyor. Özellikle peynir, zeytin, ekmek, şarküteri ürünleri, hazır soslar ve fast-food tüketimi gizli sodyum kaynaklarının başında yer alıyor. Bu nedenle sadece masadaki tuzluğu kaldırmanın yeterli olmadığı, beslenme tercihlerinin baştan aşağı değiştirilmesi gerektiği vurgulanıyor.

ALANYA'DAKİ YANSIMALARI VE YEREL TÜKETİM

Türkiye genelindeki bu yüksek tüketim oranlarının, zengin kahvaltı kültürü ve turizm odaklı yeme-içme sektörüne sahip Alanya'da da muhtemel etkileri yakından takip ediliyor. Özellikle otellerde ve yerel restoranlarda sunulan geleneksel kahvaltılardaki yoğun peynir, zeytin ve işlenmiş et tüketimi, gizli tuz alımını artıran faktörler arasında değerlendiriliyor. Uzmanlar, sodyum oranını düşürmek için bölgenin zengin tarım ürünlerinden faydalanılmasını öneriyor. Yemekleri tatlandırmak için tuz yerine Alanya kekiği, nane ve taze narenciye gibi doğal aromaların kullanılması, pratik ve sağlıklı bir çözüm olarak öne çıkıyor.

TAT ALGISI DÖRT HAFTADA DEĞİŞİYOR

Çocukluk çağında başlayan hatalı beslenme alışkanlıkları, ilerleyen yaşlarda obezite ve damar sertliği gibi kronik hastalıklara zemin hazırlıyor. Ancak tuz tüketimini azaltmanın vücut tarafından hızla tolere edilebildiği belirtildi. Bilimsel çalışmalara göre, sodyum alımı kısıtlandığında tat tomurcukları 2 ila 4 hafta içinde bu yeni duruma uyum sağlıyor. Bireyler kısa süre sonra daha az tuzlu yemekleri yeterli bulurken, eski alışkanlıkları aşırı tuzlu gelmeye başlıyor.

Kaya tuzu, deniz tuzu veya Himalaya tuzu gibi popüler alternatiflerin daha sağlıklı olduğu yönündeki inancın da gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Tüm bu tuz çeşitlerinin yüksek oranda sodyum klorür içerdiği, asıl önemli olanın türden ziyade tüketim miktarı olduğu aktarıldı. Günlük hayatta market alışverişlerinde etiketleri okuyarak düşük sodyumlu ürünlere yönelmek ve masalardan tuzlukları kaldırmak, kalp ve böbrek sağlığını korumak için atılacak en güçlü adım olarak gösteriliyor.