Türkiye güne adli makamların belediye koridorlarına uzanan sarsıcı bir rüşvet operasyonuyla uyandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kentteki kritik onay süreçlerini mercek altına alarak geniş çaplı bir soruşturma için düğmeye bastı. Üsküdar Belediyesi bünyesinde yürütülen yapı ruhsatı ve iskan işlemlerinde ciddi usulsüzlükler yapıldığı ve rüşvet çarkı kurulduğu iddiaları üzerine sabah saatlerinde şok baskınlar gerçekleştirildi.

OPERASYONDA 20 GÖZALTI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetimindeki belediyelere yönelik son dönemde artan adli incelemelere bir yenisi daha eklenmiş oldu. Güvenlik güçlerinin titizlikle yürüttüğü ve eş zamanlı olarak düzenlediği kritik operasyonda tam 20 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki sorgu ve ifade işlemlerinin başlaması beklenirken, soruşturmanın derinleşerek farklı isimlere uzanıp uzanmayacağı büyük bir merak konusu oldu. Olayla ilgili sıcak gelişmelerin önümüzdeki saatlerde netleşmesi öngörülüyor.

ALANYA KAMUOYU DA YAKINDAN İZLİYOR

Özellikle inşaat, emlak ve turizm yatırımlarının bel kemiğini oluşturduğu Alanya gibi büyük ölçekli ilçelerde de yapı ruhsatı ve iskan onay süreçleri son derece hassas bir konumu temsil ediyor. İstanbul'da patlak veren bu dev rüşvet ve usulsüzlük operasyonu, benzer bir inşaat ve ruhsatlandırma sirkülasyonunun yaşandığı Alanya kamuoyunda da yakından ve dikkatle takip ediliyor. Yaşanan bu çarpıcı gelişme, yerel yönetimlerdeki imar denetimlerinin ve şeffaflığın önemini bir kez daha gündeme taşıdı.