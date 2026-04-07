ALANYA Belediyesi'nin kadın meclis üyeleri Halime Dim Ceylan, Ufuk Aras Solmaz, İrem Yunusoğlu ve Ayşe Yakar Anılgan'ın öncülüğünde, Alanya Sevdalıları Derneği'nin (ALSEV) katkıları ile Taha Miraç için organize edilen kermes hafta sonunda gerçekleştirildi. Cuma günü başlayan kermese sivil toplum kuruluşları, firmalar ve esnaflar büyük ilgi gösterdi. Kermesten elde edilen gelirin tümü, Taha Miraç Kevkir'in ailesine teslim edildi. Kermese; CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Alanya Belediye Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, Alanya Belediye Başkan Yardımcıları Murat Levent Koçak, Nazmi Zavlak, siyasi parti ilçe başkanları, dernek ve oda başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

"TARİFSİZ BİR GÜÇ VE UMUT"

Taha Miraç'ın anne-babası Şengül ve Fatih Kevkir, "Üç gün boyunca süren bu büyük umut kermesinde, evladımız Taha Miraç için atılan her adım, uzanan her el bizim için tarifsiz bir güç ve umut oldu. Bir anne, bir baba olarak büyüyen çaresizliğimize sizin desteğinizle umut yeşerdi. Bu kermeste emeği geçen, öncülük eden, elini taşın altına koyan kıymetli insanlara, kapılarını açan, destek olan değerli esnaflarımıza, gelip bir lokma yiyen, bir parça alışveriş yaparak katkı sunan, alın terini bizimle paylaşan herkese yürekten teşekkür ediyoruz. Sizler sadece bir kermese katılmadınız, bir çocuğun hayata tutunma mücadelesine ortak oldunuz. Bizim yalnız olmadığımızı hissettirdiniz. Umudumuzu büyüttünüz, gücümüze güç kattınız. Her birinize minnettarız. İyi ki varsınız, iyi ki kalbiniz Taha Miraç için attı. Sevgi ve dualarımızla." dediler. Cemali AYDINOĞLU