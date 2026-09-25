Uzaktan çalışma sisteminde yeni bir dönem başladı. Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle Uzaktan Çalışma Yönetmeliği’nde değişikliğe gidilerek işin bir bölümünün işyerinde, diğer bölümünün ise uzaktan yapılabilmesine yönelik karma çalışma modeli düzenlendi.

Değişiklik kapsamında Uzaktan Çalışma Yönetmeliği’nin 9’uncu maddesine yeni bir fıkra eklendi.

HEM İŞYERİNDEN HEM UZAKTAN ÇALIŞMA

Yeni hükme göre işçi ile işveren, iş görme ediminin bir bölümünün işyerinde, bir bölümünün ise uzaktan çalışma yöntemiyle yerine getirilmesi konusunda anlaşabilecek.

Böylece çalışanın haftanın tamamında işyerinde veya uzaktan bulunması yerine iki çalışma biçiminin birlikte uygulanabilmesinin önü açıldı.

GÜNLER SÖZLEŞMEDE YER ALACAK

Karma çalışma modelinin uygulanması halinde çalışanın hangi günlerde işyerine geleceği ve hangi günlerde uzaktan çalışacağı iş sözleşmesinde belirlenecek.

Çalışma saatlerinin de sözleşmede açık şekilde yer alması gerekecek. Yönetmeliğe eklenen hükümde, “İş görme ediminin bir kısmının işyerinde, bir kısmının uzaktan çalışma usulüyle yerine getirilmesi kararlaştırılabilir. Bu durumda işçinin işyerinde ve uzaktan çalışacağı günler ile çalışma saatleri iş sözleşmesinde belirlenir” ifadelerine yer verildi.

YAYIMLANDIĞI TARİHTE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Yönetmelik değişikliği, Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdi. Düzenlemenin hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütecek.