“Bu detoks zayıflamak için değil”

Müge Boz, detoks sürecine estetik ya da kilo verme amacıyla değil, uzun süredir hayatını zorlaştıran sağlık sorununa çözüm arayışıyla başladığını söyledi. Sedef hastalığının yalnızca cildini değil, özgüvenini, sosyal ilişkilerini ve mesleki hayatını da derinden etkilediğini ifade etti.

“Özgüvenimi ve sosyal hayatımı etkiledi”

Boz, hastalığın fiziksel belirtilerinin yanı sıra psikolojik yükünün de ağır olduğunu vurguladı. Vücudunda zaman zaman kızarıklık, kaşıntı ve plaklar oluşturan lezyonların ataklar halinde ortaya çıktığını, bu atakların nedenini çoğu zaman anlayamadığını dile getirdi.

Ünlü oyuncu, sedef hastalığının bağırsak sağlığıyla bağlantılı olabileceğine inandığını belirterek, detoks sürecini bu nedenle çok önemsediğini söyledi. Bağırsakları iyileştirmenin cilt sorunlarını hafifletebileceğini düşündüğünü ve bu süreçte pek çok yeni bilgi edindiğini paylaştı.

“15 yaşımdan beri kıyafetlerimi buna göre seçiyorum”

Hastalığın genç yaşlardan itibaren hayatını şekillendirdiğini anlatan Boz, 15 yaşından bu yana kıyafet seçimlerini sedef hastalığına göre yaptığını söyledi. Mini etek giyemediğini, yaz aylarında bile uzun kollu kıyafetleri tercih ettiğini belirten oyuncu, sürekli açıklama yapmak zorunda kalmanın kendisini yorduğunu ifade etti.

Müge Boz, sedef hastalığını “çok sosyal bir hastalık” olarak tanımlayarak, görünür etkilerinin insan ilişkilerini zorlaştırdığını dile getirdi.

“Yalnız olmadığınızı bilin”

Bu açıklamayı yapma amacının sadece kendi hikâyesini anlatmak olmadığını vurgulayan Boz, sedef ve egzama gibi cilt hastalıklarıyla mücadele eden kişilere umut olmak istediğini söyledi. Yaşadıklarını paylaşarak benzer sorunlar yaşayan insanlara “yalnız değilsiniz” mesajı vermek istediğini ifade etti.