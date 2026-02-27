İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 'yasaklı madde imal ve ticareti', 'yasaklı veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlayan ve kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler almak', 'kullanmak için yasaklı veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak', 'yasaklı veya uyarıcı madde kullanmak', 'fuhşa teşvik ve aracılık etmek' suçlarından yürütülen soruşturmalar sürüyor. Hakkında yakalama kararı bulunan şarkıcı Edis Görgülü, yurt dışından döndüğü sırada İstanbul Havalimanı'nda polis ekiplerince gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edile Edis, emniyetteki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Kan ve saç örneği alınan şarkıcı, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.