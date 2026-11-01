ANTALYA'DA bugün gerçekleştirilen IRONMAN Türkiye Bisiklet Yarışı nedeniyle ulaşımda önemli değişikliklere gidildi. Dünyanın farklı ülkelerinden sporcuların katıldığı organizasyon kapsamında, özellikle turizm bölgelerindeki bazı ana yollar ve bağlantı güzergâhlarında geçici trafik kısıtlamaları uygulanıyor.

Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 80 ülkeden yaklaşık 2 bin sporcunun katılımıyla düzenlenen yarış nedeniyle 1 Kasım Pazar günü saat 08.00'den itibaren belirlenen güzergâhlar araç trafiğine kapatıldı.

ANTALYA'DA HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI?

Yarış kapsamında Kadriye, Belek ve Kundu çevresinde uygulanan trafik kısıtlamalarının saatleri açıklandı.

Trafiğe kapatılan yollar ve saat aralıkları şöyle:

Kadriye Beach – Dikmen Mezarlığı arasındaki batı şeridi: 08.00 – 18.00 Antalya dahil 16 ilde suç örgütlerine 24 operasyon: 198 şüpheli yakalandı İçeriği Görüntüle

Kadriye – Titanic Kavşağı arasındaki güzergâh: 08.00 – 15.00

Kundu – Belek Yolu: 08.00 – 14.30

Expo Bulvarı: 08.00 – 14.30

Belirtilen güzergâhlarda trafik akışı yarış programına göre düzenlenirken, sürücülerin yolculuklarını kapanış saatlerini dikkate alarak planlamaları istendi.

BELEK VE BOĞAZKENT'E GİDECEKLER DİKKAT!

Yarış nedeniyle bazı güzergâhların araç trafiğine kapatılmasının ardından alternatif ulaşım yolları da duyuruldu.

Kadriye Kavşağı'nın doğusunda kalan Turizm Yolu'nun trafik akışına açık tutulacağı bildirildi.

Belek ve Boğazkent yönüne ulaşım sağlamak isteyen sürücülerin, kapalı güzergâhlar yerine bu yolu tercih etmeleri istendi.

Özellikle turizm tesislerine ulaşım sağlayacak vatandaşların ve bölgedeki işletmelerin trafik düzenlemelerini dikkate almaları gerektiği belirtildi.

KUNDU YOLU SAAT KAÇTA AÇILACAK?

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün duyurusuna göre Kundu – Belek Yolu'ndaki planlı trafik kısıtlaması saat 14.30'da sona erecek.

Kundu istikametindeki yolların ise saat 16.00 itibarıyla tamamen araç trafiğine açılması öngörülüyor.

Kadriye Beach ile Dikmen Mezarlığı arasındaki batı şeridinde uygulanan kısıtlamanın saat 18.00'e kadar devam etmesi planlanıyor.

80 ÜLKEDEN YAKLAŞIK 2 BİN SPORCU KATILIYOR

Antalya'nın önemli turizm merkezlerinde gerçekleştirilen IRONMAN Türkiye organizasyonu, uluslararası sporcuları bir araya getiriyor.

Yaklaşık 80 ülkeden 2 bin sporcunun katıldığı yarış, bölgenin spor turizmi açısından tanıtımına da katkı sağlıyor.

Yarış güzergâhlarında sporcuların güvenliğinin sağlanması amacıyla trafik ekipleri tarafından önlemler alınırken, organizasyon boyunca belirli noktalarda araç geçişlerine izin verilmiyor.

ANTALYA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN SÜRÜCÜLERE UYARI

Antalya Emniyet Müdürlüğü, yarış süresince ulaşımda aksama yaşanmaması için vatandaşların alternatif güzergâhları tercih etmelerini istedi.

Sürücülerin trafik işaret ve levhalarına dikkat etmeleri, görevli ekiplerin yönlendirmelerine uymaları ve özellikle Kadriye, Belek ile Kundu çevresindeki yolculuklarını önceden planlamaları gerektiği vurgulandı.

Yolların belirtilen saatlerde yeniden trafiğe açılması planlanırken, yarışın seyrine ve güvenlik koşullarına bağlı olarak trafik ekiplerinin yönlendirmelerinin esas alınacağı belirtildi.