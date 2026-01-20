Türk televizyon dünyasının sevilen yüzü, Alanya’da da geniş bir hayran kitlesine sahip olan Ufuk Özkan’ın sağlık mücadelesinde beklenmedik bir gerileme yaşandı. Karaciğer yetmezliği teşhisiyle uzun süredir hassas bir tedavi sürecinden geçen ve tam organ nakli eşiğinden dönerek umut veren ünlü sunucudan gelen son haberler endişe yarattı. İyileşme yolundayken yakalandığı ağır enfeksiyon, hastanedeki dengeleri bir anda değiştirdi.

TEST SONUCU POZİTİF: ODAYA GİRİŞLER KAPATILDI

Aniden gelişen üst solunum yolu şikayetleri üzerine doktorların acil olarak mercek altına aldığı Özkan’a yapılan tetkikler sonucunda ‘Influenza A’ (grip virüsü) teşhisi kondu. Zaten yıpranmış olan bağışıklık sistemi ve devam eden karaciğer tedavisi risk oluşturduğu için hastanede olağanüstü tedbirler devreye sokuldu. Doktor heyeti, enfeksiyon riskini ve hastanın direncini korumak adına radikal bir karar alarak oyuncunun odasına ziyaretçi kabulünü süresiz olarak durdurdu.

MEVCUT TABLOYU AĞIRLAŞTIRMA TEHLİKESİ

Konuya ilişkin kritik açıklama, oyuncunun kardeşi Umut Özkan’dan geldi. Durumun ciddiyetine dikkat çeken kardeş Özkan, viral enfeksiyonun basit bir grip vakası olarak görülmemesi gerektiğini, bu virüsün mevcut karaciğer yetmezliği tablosunu ağırlaştırma potansiyeli taşıdığını duyurdu. Doktorların uyarısı üzerine, ikinci bir duyuruya kadar ünlü ismin dış dünyayla fiziksel teması tamamen kesildi.

TAM TOPARLANIYORDU

Hatırlanacağı üzere Ufuk Özkan, yanlış diyet iddiaları ve aşırı kilo kaybı sonrası karaciğer iflası noktasına gelmiş, organ nakli listesine alınmıştı. Uygulanan tedavilere olumlu yanıt verip setlere dönüş hazırlığı yaptığı sırada patlak veren bu yeni enfeksiyon krizi, sevenlerini bir kez daha korkuttu. Sağlık ekibi şu anda hem virüsü vücuttan atmaya hem de karaciğer değerlerini stabil tutmaya odaklanmış durumda.