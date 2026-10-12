Son dönemde artan faiz oranları ve bankaların güncellediği ücret tarifeleri, kredi kartı üzerinden yapılan otomatik fatura ödemelerinde tüketiciler için yeni maliyetler oluşturmaya başladı. Sözcü'nün aktardığı finansal değerlendirmelere göre, ekstreleri detaylı incelemeyen kullanıcılar her ay gizli kesintilerle karşılaşıyor.

Elektrik, su, doğalgaz ve telekomünikasyon gibi düzenli giderlerin kredi kartına bağlanması günlük hayatta pratiklik sağlıyor. Ancak bankalar artık bu işlemleri standart alışveriş yerine 'nakit avans' veya 'özel hizmet' statüsünde değerlendirebiliyor.

GİZLİ KOMİSYON VE FAİZ YÜKÜ NASIL OLUŞUYOR?

Yeni uygulamalarla birlikte fatura başına sabit bir işlem ücreti kesilebildiği gibi, yüzde 1 ile yüzde 3 arasında değişen komisyonlar da yansıtılabiliyor. Öte yandan, ay sonunda kredi kartı ekstresinin tamamı yerine yalnızca asgari tutarının ödenmesi durumunda, fatura bedelleri üzerinden de akdi faiz işlemeye başlıyor. Bu döngü, zaman içinde faturanın asıl tutarını aşan bir faiz yüküne dönüşüyor.

ABONELİK ARTIŞLARI GÖZDEN KAÇABİLİYOR

Otomatik ödeme talimatlarının yarattığı bir diğer sorun ise dijital platformlar ve internet servis sağlayıcıları gibi abonelik bazlı hizmetlerde görülüyor. Fiyat güncellemeleri veya olası hatalı faturalandırmalar, sistemin arka planda çalışması nedeniyle tüketicinin dikkatinden kaçabiliyor. İtiraz süresi dolduktan sonra fark edilen kesintilerin iade süreci ise zorlaşıyor.

EK MALİYETLERDEN KORUNMAK İÇİN NELER YAPILMALI?

Uzmanlar, ekstra masrafların önüne geçmek için otomatik ödeme talimatlarının kredi kartı yerine vadesiz Türk Lirası hesaplarına tanımlanmasını öneriyor. Vadesiz hesaplardan çekilen faturalarda genellikle herhangi bir komisyon veya işlem ücreti talep edilmiyor. Ayrıca mobil bankacılık uygulamaları üzerinden fatura çekim limitleri belirlemek ve aylık ekstrelerdeki 'BSMV' veya 'işlem ücreti' kalemlerini düzenli kontrol etmek, beklenmedik maliyetleri engellemenin en etkili yolları arasında gösteriliyor.