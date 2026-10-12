Çin'in Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi'nde 2019 yılından bu yana devam eden Huanggang sınır kapısı yenileme projesi tamamlanarak hizmete girdi. Sözcü'nün aktardığına göre, tek binadan oluşan dünyanın en büyük sınır kapısı unvanını taşıyan tesis, bölgedeki gümrük geçişlerini radikal biçimde hızlandırıyor.

Toplam 689 bin 700 metrekare kullanım alanına sahip olan dev kompleks, dört bodrum ve beş yer üstü katından oluşuyor. Geliştirilen yeni altyapı sayesinde daha önce ortalama 30 dakika süren gümrük ve pasaport kontrol işlemleri yaklaşık 5 dakikaya kadar indi. Tesis, araçlara ve yolculara günün 24 saati kesintisiz hizmet vermeye başladı.

GÜNLÜK 60 BİN YOLCU KAPASİTESİ

İlk kez 1989 yılında faaliyete geçen ve Çin'in 24 saat esasıyla çalışan ilk büyük ölçekli kara gümrüğü olan Huanggang, bugüne kadar yüz milyonlarca kişiye ev sahipliği yaptı. Yenilenen modern yapısıyla artan sınır trafiğini karşılamayı hedefleyen kapı, en yoğun dönemlerinde günlük 60 binden fazla yolcu ve 10 bin araç geçişini sorunsuz şekilde koordine edebilecek.

BÖLGESEL ENTEGRASYON İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi, Asya'nın en yoğun ticaret, finans ve teknoloji merkezlerinden biri olarak faaliyet gösteriyor. Huanggang sınır kapısındaki bu kapasite artışı ve bekleme süresinin 5 dakikaya inmesi, bölge içindeki ekonomik entegrasyonu hızlandırırken uluslararası tedarik zincirindeki lojistik darboğazları da doğrudan azaltacak.