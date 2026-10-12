Türk tekstil sektörünün önemli kuruluşları arasında yer alan Orta Anadolu Ticaret ve Sanayi İşletmesi T.A.Ş., Kayseri’deki üretim tesislerini kalıcı olarak kapatma sürecini tamamladı. Uzun yıllardır uluslararası markalara kumaş üreten şirketin faaliyetlerine son vermesi, hem kent ekonomisinde hem de tekstil sektöründe dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

73 YILLIK FABRİKADA ÜRETİM TAMAMEN DURDU

1953 yılında Kayseri’de kurulan Orta Anadolu Mensucat, özellikle denim kumaş üretiminde dünya çapında tanınan şirketlerden biri haline geldi. 1986 yılından itibaren uluslararası pazardaki etkinliğini artıran firma, birçok büyük giyim markasının kumaş tedarikçileri arasında yer aldı.

Ancak son yıllarda tekstil sektöründe yaşanan ekonomik zorluklar, şirketin üretim faaliyetlerini sürdürmesini güçleştirdi. 11 Eylül’de üretimi durduran işletme, 12 Ekim itibarıyla kapanış sürecini tamamladı.

YÜZLERCE ÇALIŞANIN İŞ AKDİ FESHEDİLDİ

Fabrikanın kapanmasıyla birlikte yüzlerce çalışan işini kaybetti. Şirket yönetiminin açıklamasına göre, personelin iş sözleşmeleri 12 Ekim tarihi itibarıyla resmen sona erdirildi.

Çalışanların kıdem ve ihbar tazminatları ile kullanılmamış yıllık izin ücretlerinden doğan alacaklarının en geç 7 Kasım 2026 tarihine kadar ödeneceği bildirildi. Ödemelerin işçilerin banka hesaplarına tek seferde ve peşin olarak yapılacağı belirtildi.

İŞÇİLERE EK DESTEK PAKETİ HAZIRLANIYOR

Şirket yönetimi, yasal ödemelerin yanı sıra işten ayrılan çalışanlara ve ailelerine yönelik ek destek sağlanması için çalışma yürütüldüğünü açıkladı.

Hazırlanması planlanan sosyal destek paketinin nakdi ve ayni yardımları kapsayacağı ifade edilirken, yardım miktarları ve uygulama takvimine ilişkin ayrıntıların ilerleyen günlerde duyurulması bekleniyor.

ARTAN MALİYETLER VE KÜRESEL REKABET KAPANIŞI GETİRDİ

Şirketin üretimi sonlandırma kararında, tekstil sektörünün karşı karşıya kaldığı ekonomik sorunların etkili olduğu belirtildi.

Yönetimin açıklamasında, küresel pazarlarda talebin azalması, finansman giderlerinin yükselmesi, üretim maliyetlerindeki artış ve uluslararası rekabet koşullarının ağırlaşması nedeniyle mevcut üretim yapısının sürdürülemez hale geldiği vurgulandı.

KAYSERİ SANAYİSİNDE BİR DEVİR KAPANDI

Kayseri’nin sanayi geçmişinde önemli bir yere sahip olan Orta Anadolu Mensucat’ın kapanması, Türkiye’nin tekstil üretimindeki köklü kuruluşlarından birinin daha faaliyetlerini sonlandırması anlamına geliyor.

73 yıl boyunca üretim yapan ve dünya markalarına kumaş sağlayan fabrikanın kapanışı, Türk tekstil sektöründe artan maliyetler ve rekabet baskısının işletmeler üzerindeki etkisini yeniden gündeme taşıdı.