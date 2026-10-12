Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, KOSGEB Girişimci Destek Programı kapsamında sağlanan finansman verilerini paylaştı. Bakan Kacır'ın aktardığına göre, 2024 yılında uygulamaya alınan programla işletmelere milyarlarca liralık kaynak aktarılmaya devam ediliyor.

İş Kurma Desteği çerçevesinde bugüne kadar 31 bin 250 işletmeye toplam 645 milyon TL ödeme yapıldı. Bu destek paketiyle, yeni kurulan işletmelerin platform ve performans giderlerinin hafifletilmesi hedefleniyor.

İŞ GELİŞTİRME DESTEĞİNDE ÜST LİMİT NE KADAR?

Programın diğer ayağı olan İş Geliştirme Desteği kapsamında işletme başına 2,5 milyon TL'ye kadar finansman imkanı sunuluyor. Bakanlık açıklamasına göre, bu alanda 4 bin 476 proje için toplam 6,4 milyar TL destekleme kararı alındı. Onaylanan projelerden 2 bin 400'üne ise 2,4 milyar TL'lik kaynak fiilen aktarıldı.

BAŞVURULAR NEREDEN VE NASIL YAPILIYOR?

Üretim, yatırım ve büyüme kapasitesini artırmak isteyen girişimciler için İş Geliştirme Çağrısı süreci devam ediyor. İlgili destek programından yararlanmak isteyen işletme sahiplerinin 31 Ekim 2026 tarihine kadar resmi KOSGEB internet sitesi üzerinden başvurularını tamamlaması gerekiyor.