Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 3,5 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldiğini duyurdu.

AFAD'ın paylaştığı resmi verilere göre, 12 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 10.21.39'da kaydedilen depremin merkez üssü, Kumluca kıyılarına 66,59 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Yerin 20,43 kilometre derinliğinde gerçekleşen sismik hareketlilik, kurumun internet sitesi üzerinden anlık olarak kamuoyu ile paylaşıldı.

AKDENİZ AÇIKLARINDAKİ DEPREMLERİN ETKİSİ NEDİR?

Akdeniz havzası genelinde fay hatlarındaki olağan tektonik hareketlilik nedeniyle benzer ölçekte sarsıntılar sıklıkla kaydedilebiliyor. Kıyıya olan yaklaşık 66 kilometrelik mesafe ve 3,5 büyüklüğü göz önüne alındığında, bu tür düşük şiddetli depremlerin karadaki yerleşim yerlerinde yapısal bir risk oluşturmadığı biliniyor.