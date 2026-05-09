Zafer Partisi Alanya İlçe Başkanı Fikret Türkoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelen yeni ekonomi tasarısına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mevcut ekonomik anlayışın yerli üreticiyi ve esnafı görmezden geldiğini savunan Türkoğlu, hazırlanan paketin Türk vatandaşının sırtındaki yükü artırırken yabancı yatırımcıya adeta kırmızı halı serdiğini ifade etti.

YERLİYE VERGİ SOPASI YABANCIYA VERGİ KIYAĞI

Türkoğlu, yıllardır vergisini ödemek için çırpınan esnafın, çiftçinin ve emekçinin sistem tarafından yalnız bırakıldığını belirtti. Yeni tasarıyla yabancı yatırımcıya 20 yıla varan vergi istisnaları ve transit ticarete tam muafiyetler getirildiğine dikkat çeken Türkoğlu, buna karşılık Türk vatandaşının payına sadece faiz, ceza, e-haciz ve banka blokesi düştüğünü söyledi. Kendi ülkesinde ikinci plana itilen esnafın artık nefes alamayacak noktaya geldiğini vurgulayan Türkoğlu, "Dürüst çalışan cezalandırılıyor, vergisini ödemeye çalışan ayakta kalamıyor" dedi.

SADECE TAHSİLAT DEĞİL YAŞATMA ODAKLI YAPILANDIRMA

Türkiye’nin göstermelik çözümlere değil, gerçek ve sürdürülebilir bir yapılandırmaya ihtiyacı olduğunu savunan Türkoğlu, çözüm önerilerini de sıraladı. Mevcut borçların 36 ay gibi kısa vadelerle çözülemeyeceğini, en az 60 ile 72 ay vadeli, düşük faizli bir modelin şart olduğunu ifade etti. Devletin görevinin sadece tahsilat yapmak değil, vatandaşını yaşatmak olduğunu hatırlatan Türkoğlu; matrah artırımı, kasa ve stok affı ile esnafa "nefes kredisi" sağlanması gerektiğini dile getirdi.

ÖNCELİK LONDRA FONLARI DEĞİL ALANYA ESNAFI OLMALI

Ekonomik gücün tabelalarda değil, sabah kepenk açan esnafın mücadelesinde saklı olduğunu belirten Fikret Türkoğlu, Zafer Partisi olarak bu adaletsizliğe karşı duracaklarını kaydetti. Türk milletinin alın terinin yabancı sermayeden çok daha kıymetli olduğunu hatırlatan Türkoğlu, önceliğin Londra’daki fonlar veya sıcak para değil, Türk milletinin üretim gücü olması gerektiğini söyledi. Türkoğlu açıklamasını, "Bugün yapılması gereken şey yabancıya ayrıcalık dağıtmak değil, Türk vatandaşına adalet sağlamaktır" sözleriyle noktaladı.

Kaynak: Haber Merkezi