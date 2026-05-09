OKUL Aile Birliği öncülüğünde organize edilen kermese Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı. Gün boyu süren etkinlikte hem okulun ihtiyaçlarına katkı sağlandı hem de birlik ve beraberlik mesajı verildi. Öğrenciler hazırlanan stantlarda görev alırken, veliler de hazırladıkları yiyeceklerle kermese destek verdi. Feyzi Alaettinoğlu Anadolu Lisesi Müdürü Nazım Karagedik, etkinliğe katkı sağlayan herkese teşekkür ederek, “Katılım sağlayan, destek veren tüm velilerimize, öğretmenlerimize, değerli misafirlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Yoğun ilgi gören kermes, öğrencilerin sosyal gelişimine katkı sunarken okul içindeki dayanışma ruhunu da güçlendirdi. (Ramazan ÖZDEMİR)