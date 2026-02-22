IBAN transferlerinde açıklama kısmını boş bırakmak veya bilinmeyen hesaplara para göndermek ciddi hukuki ve mali risk doğurabiliyor. Uzmanlar, MASAK incelemesi ve mal varlığına el koyma riskine karşı vatandaşları uyarıyor.

Son dönemde hızla yaygınlaşan IBAN ile para transferi işlemleri, beraberinde ciddi hukuki riskleri de getiriyor. Özellikle açıklama kısmı boş bırakılarak yapılan gönderimler ya da işletme yerine şahsi IBAN’a yapılan ödemeler, ilerleyen süreçte vergi cezası, MASAK incelemesi ve hatta mal varlığına el koyma gibi sonuçlar doğurabiliyor.

IBAN TRANSFERİNDE AÇIKLAMA NEDEN ÖNEMLİ?

TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Öğretim Üyesi Prof. Dr. Olgun Değirmenci, IBAN üzerinden yapılan transferlerin hukuki olarak “sebebe dayalı işlem” olduğunu vurguluyor. Yani gönderilen paranın neden gönderildiği açıkça belirtilmeli.

Örneğin; “araç tamir bedeli”, “kira ödemesi”, “özel ders ücreti”, “X konut satış tutarı” gibi ifadeler, ileride doğabilecek uyuşmazlıklarda önemli bir delil niteliği taşıyor. Açıklama yazılmadığında ise işlem farklı şekilde yorumlanabiliyor.

MASAK VE VERGİ DENETİMİ RİSKİ

Uzmanlara göre özellikle yüksek tutarlı ve düzenli IBAN transferleri, vergi denetimlerinde ticari faaliyet olarak değerlendirilebiliyor. Bu durumda kayıt dışı gelir tespiti yapılırsa cezalı vergilendirme söz konusu olabiliyor.

Bunun yanı sıra bankalar tarafından yapılan bildirimler, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından inceleniyor. Gönderilen ya da alınan paranın kaynağı suç geliri olmasa bile, şüpheli hesaplarla temas edilmesi durumunda ciddi hukuki süreçler başlayabiliyor.

BİLİNMEYEN IBAN’A PARA GÖNDERMEYİN

Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Çolak, özellikle işletmelerden alınan mal ve hizmetlerde şahsi IBAN yerine işletmenin kayıtlı hesabına ödeme yapılması gerektiğini belirtiyor.

“Fatura veya fiş talep etmek hem hak hem de yükümlülük” diyen uzmanlar, aksi halde artırılmış özel usulsüzlük cezalarıyla karşılaşılabileceğini ifade ediyor.

MAL VARLIĞINA EL KOYMA İHTİMALİ

Kaynağı belirsiz ve yüksek tutarlı işlemler, suç gelirlerinin aklanması ya da terörün finansmanı şüphesi kapsamında değerlendirilebiliyor. Bu durumda banka hesaplarına ve mal varlıklarına el konulması dahil olmak üzere adli soruşturma başlatılabiliyor.

Kısacası, IBAN ile para gönderirken açıklama yazmamak küçük bir detay gibi görünse de ileride ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Bir cümle yazmamak bazen… pahalıya mal olabilir.