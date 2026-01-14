Alanya’da 14 Ocak Çarşamba gününden itibaren geçerli olan 5 günlük hava tahmin raporu, kışlık montları rafa kaldırtacak veriler içeriyor. Çarşamba ve Perşembe günleri en yüksek sıcaklık 17 derece olarak ölçülürken, Cuma ve Cumartesi günleri termometrelerin 18 dereceye kadar tırmanması bekleniyor. Gece sıcaklıklarının ise en düşük 7 derece ile başlayıp hafta sonuna doğru 10 dereceye kadar yükseleceği öngörülüyor. Gökyüzü hafta boyunca "parçalı bulutlu" kalarak güneşin etkisini hissettirmesine izin verecek.

CUMA GÜNÜ NEM ORANI ZİRVEYE ÇIKACAK

Sıcaklık artışıyla birlikte nem oranlarındaki dalgalanma da dikkat çekiyor. Özellikle 16 Ocak Cuma günü rüzgarın hızının saatte 9 kilometreye kadar düşmesiyle birlikte, havadaki nem oranının yüzde 83 seviyelerine kadar çıkması bekleniyor. Bu durum, hissedilen sıcaklığın artmasına ve havanın daha durgun olmasına neden olacak.

RÜZGAR ALARMI: HAFTA SONU SERTLEŞİYOR

Hafta genelinde 14 km/saat civarında seyreden rüzgar hızı, hafta sonuyla birlikte karakter değiştirecek. Özellikle 18 Ocak Pazar günü rüzgarın hızını saatte 22 kilometreye kadar çıkarması bekleniyor. Pazar günü sıcaklıkta yaşanacak 2 derecelik düşüşle (16 derece) birleşecek olan sert rüzgar, dışarıda plan yapan vatandaşlar için "aldatıcı hava" riskini beraberinde getiriyor. Uzmanlar, güneşli havaya aldanılmaması ve özellikle Pazar günü rüzgarın yaratabileceği olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini işaret ediyor.