Uğurcan Çavdaroğlu idaresindeki otomobil ile M.B.V. (47) idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobillerden biri demir yığını haline dönüştü. Olay yerine gelen sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde sürücülerden Uğurcan Çavdaroğlu’nun yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralı olan diğer sürücü M.B.V., ilk müdahalenin ardından sevk edildiği hastanede tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.