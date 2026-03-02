ALANYA Belediyesi'nde düzenlenen toplantıya, Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, ALTAV Başkanı Abdurrahman Açıkalın, ALTİD Başkanı Cem Özcan ile tur operatörleri ve seyahat acentaları temsilcileri katıldı. Toplantının ana gündem maddesini yangın mevzuatına ilişkin güncel düzenlemeler, Alanya’daki turizm tesislerinin mevcut durumu ve yürütülen uyum süreçleri oluşturdu. Başkan Özçelik, belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler, mevzuata uyum çalışmaları ve alınan güvenlik tedbirleri hakkında sektör temsilcilerine kapsamlı bilgiler verdi.

Tur operatörleri ve seyahat acentaları, sahadaki son durumu birinci ağızdan dinleme ve merak ettikleri konuları doğrudan Başkan Özçelik’e yöneltme imkânı buldu. Karşılıklı görüş alışverişi şeklinde gerçekleşen toplantının, turizm sektörü açısından verimli geçtiği vurgulandı.

İŞ BİRLİĞİ DEVAM EDECEK

Alanya’da turizmden sorumlu üst düzey temsilcilerin aynı masa etrafında buluşması, kamu ve özel sektör arasındaki iş birliğinin devam edeceği belirtilirken, şeffaf iletişimin artması, ulusal ve uluslararası pazarlarda güvenin pekiştirilmesi, tesis güvenliği ile kalite standartlarının sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından önemine dikkat çekildi. Başkan Özçelik’in öncülüğünde Alanya, turizm sektöründe güvenli, denetlenmiş ve sürdürülebilir bir destinasyon olma hedefiyle kararlı adımlarla ilerlediği kaybedildi.

Kaynak: Alanya Belediyesi/BÜLTEN