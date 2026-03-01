1’inci Amatör Lig karşılaşmasında Kemalpaşaspor sahasında Borçkaspor’u konuk etti. Kemalpaşa İlçe Stadı’nda oynanan müsabakanın 79’uncu dakikasında konuk ekip Borçkaspor öne geçti. Gol sevinci yaşandığı sırada iki takımın oyuncuları arasında başlayan gerginlik kısa sürede kavgaya dönüştü. Çok sayıda futbolcunun dahil olduğu olayda taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Maçın hakemi oyunu durdururken, sahaya giren polis ekipleri müdahale ederek kavgayı ayırdı. Gerginliğin yatışmasının ardından devam eden karşılaşmayı Borçkaspor 2-0 kazandı. Saha içerisinde yaşanan arbede ise anbean kaydedildi.

Kaynak: DHA