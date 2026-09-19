Serkan Söğüt'ün ayrılığının ardından Kepezspor'da teknik direktörlük koltuğuna oturan Cihat Güller'in birlikte çalışacağı isimler belli oldu. Akdeniz Manşet'in aktardığına göre, kırmızı-beyazlı ekipte yeni dönemde görev alacak beş kişilik teknik kadro resmiyet kazandı.

YENİ EKİPTE KİMLER YER ALIYOR?

Yeni yapılanmada 1. yardımcı antrenörlük görevini Süleyman Toksöz üstlenirken, kaleci antrenörlüğüne Zafer Kıroğlu getirildi. Maç ve performans analisti olarak Berkay Arık, atletik performans antrenörü olarak Ömer Bayram görev yapacak. Önceki teknik heyette de yer alan Mehmet Ali Doğan ise yardımcı antrenör sıfatıyla takımda kalmaya devam edecek.

ANTALYA DENEYİMİ AVANTAJ SAĞLAR MI?

Yeni ekibin en belirgin özelliği, üyelerinin büyük çoğunluğunun Antalyaspor altyapısı ve bölge futbolunda ciddi mesai harcamış olması. Uzun yıllar Antalyaspor'un alt yaş gruplarında çalışan Süleyman Toksöz ve Zafer Kıroğlu'nun yanı sıra, Cihat Güller'in kendisi de kırmızı-beyazlıların hem altyapı hem de A takım seviyelerinde görev almıştı. Bu ortak geçmiş, kulübün mevcut oyuncu grubunu hızlıca toparlama ve lige adapte etme stratejisinin temelini oluşturuyor.

Ekibin dikkat çeken diğer bir ismi olan Ömer Bayram, Antalyaspor altyapısındaki başlangıcının ardından Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da ve son olarak Boluspor'da çalışarak önemli bir deneyim elde etti. Sezona istediği gibi başlayamayan Kepezspor, ligi ve bölge dinamiklerini yakından bilen bu yeni teknik heyetle sahadaki gidişatı değiştirmeyi planlıyor.