Alanya’nın Konaklı Mahallesi’nde faaliyet gösteren Club Summer Garden, 2026 yaz sezonunun kapanış tarihini değiştirdi. Daha önce 17 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilmesi planlanan sezon finali, bir hafta ertelenerek 24 Ekim Cumartesi gününe alındı. İşletme tarafından 15 Ekim 2026 tarihinde yapılan duyuruya göre kapanış gecesinin etkinlik programında herhangi bir değişiklik olmayacak.

ALANYA’DA SEZON KAPANIŞI 24 EKİM’DE YAPILACAK

Konaklı’da 1991 yılından bu yana hizmet veren Club Summer Garden, 2026 yaz sezonunu 24 Ekim Cumartesi günü düzenlenecek organizasyonla tamamlayacak. Açık hava eğlence mekânında gerçekleştirilecek etkinlikte müzik performansları ve geleneksel sezon kapanışı programı bir arada sunulacak.

İşletmenin kuruluş yılı dikkate alındığında Club Summer Garden, 2026 itibarıyla Alanya’nın eğlence sektöründe 35 yıllık bir geçmişe sahip bulunuyor. Turizm faaliyetlerinin yoğunlaştığı yaz döneminde hizmet veren mekân, ekim ayının son haftasında düzenlenecek organizasyonla sezonu kapatacak.

KAPANIŞ GECESİNDE İKİ DJ SAHNE ALACAK

24 Ekim’de gerçekleştirilecek sezon finalinde DJ Özgür Uzar ve DJ Gökhan Sakaltaş müzik performanslarıyla misafirlerin karşısına çıkacak. İşletmenin açıklamasına göre başlangıçta 17 Ekim için hazırlanan program, sanatçı kadrosu korunarak yeni tarihe taşındı.

GELENEKSEL SUCUK EKMEK PARTİSİ DÜZENLENECEK

Club Summer Garden’ın sezon kapanışında geleneksel hale getirdiği sucuk ekmek partisi de 24 Ekim’de gerçekleştirilecek. Müzik programına eşlik edecek etkinlik, işletmenin yaz sezonuna veda organizasyonunun bir parçası olacak.

Sezon boyunca DJ performansları ve çeşitli sahne etkinliklerine ev sahipliği yapan işletme, kapanış gecesinin ardından 2026 yaz sezonunu tamamlamış olacak.

CLUB SUMMER GARDEN NEREDE, REZERVASYON NASIL YAPILIR?

Club Summer Garden, Alanya’nın Konaklı Mahallesi, Mustafa Kemal Bulvarı No:24/A adresinde bulunuyor. 24 Ekim Cumartesi günü düzenlenecek sezon kapanışına katılmak isteyenler, etkinlik hakkında bilgi almak ve rezervasyon yaptırmak için 0850 711 61 71 numaralı telefonu arayabilecek.