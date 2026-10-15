TÜRK pop müziğinin köklü isimlerinden, sahne adıyla Alpay olarak tanınan Ahmet Alpay Nazikioğlu, 91 yaşında hayatını kaybetti. 1960’lı yıllardan itibaren Türk müzik dünyasında önemli bir yer edinen ve kendine özgü yorumuyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan sanatçının vefatı, müzik camiasında ve sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı. Uzun sanat yaşamı boyunca seslendirdiği unutulmaz eserlerle farklı kuşakların hafızasında yer edinen Alpay'ın cenaze törenine ilişkin ayrıntılar da ailesi tarafından paylaşıldı.

USTA SANATÇI ANKARA'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Alpay Nazikioğlu'nun cenaze programı, sanatçının kızı Zeynep Nazikioğlu tarafından açıklandı. Babasının vefatı nedeniyle ailece büyük üzüntü yaşadıklarını belirten Nazikioğlu, cenaze töreninin 16 Ekim 2026 Cuma günü Ankara'da gerçekleştirileceğini duyurdu.

Usta sanatçının cenazesi, Bilkent Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrasında Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek. Sanatçının sevenleri, ailesi ve müzik dünyasından dostlarının cenaze töreninde Alpay'a son görevlerini yerine getirmesi bekleniyor.

ACI HABERİ BORA GENCER DUYURDU

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Alpay'ın vefat haberini şarkıcı Bora Gencer de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Sanatçının yaşamını yitirmesi, uzun yıllardır şarkılarını dinleyen hayranları arasında üzüntüyle karşılandı. Özellikle Türk pop müziğinin gelişiminde önemli bir döneme tanıklık eden Alpay, kendine özgü sesi ve yorumuyla müzik tarihinde iz bırakan sanatçılar arasında yer aldı.

FUTBOL SAHALARINDAN MÜZİK SAHNELERİNE UZANAN HAYAT

17 Temmuz 1935 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Ahmet Alpay Nazikioğlu, sanat dünyasına adım atmadan önce sporla ilgilendi. Gençlik yıllarında futbola yönelen Alpay, Ankara Demirspor ve Gençlerbirliği takımlarında forma giydi. Futbolculuk kariyerinde Genç Milli Futbol Takımı seviyesine kadar yükselen sanatçı, spor alanındaki başarısının ardından hayatına farklı bir yön verdi.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Alpay, hukuk eğitiminin ardından müziğe olan ilgisini profesyonel bir kariyere dönüştürdü. Spor, eğitim ve sanat alanlarında farklı deneyimler kazanan Nazikioğlu, ilerleyen yıllarda Türk pop müziğinin tanınan isimlerinden biri hâline geldi.

1960'LI YILLARDA MÜZİK KARİYERİNE BAŞLADI

Alpay, profesyonel müzik yaşamına 1960'lı yılların başında adım attı. Dönemin müzik anlayışını kendine özgü yorumuyla birleştiren sanatçı, 1964 yılında kendi orkestrasını kurarak çalışmalarına devam etti. Farklı müzik türlerinden beslenen repertuvarı ve güçlü yorumuyla dikkat çeken Alpay, kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmayı başardı.

Türk pop müziğinin gelişim sürecinde aktif rol alan sanatçı, yıllar içerisinde seslendirdiği eserlerle müzikseverlerin hafızasında kalıcı bir yer edindi.

UNUTULMAZ ŞARKILARIYLA HAFIZALARDA KALACAK

Alpay'ın müzik kariyerinde “Fabrika Kızı”, “Eylülde Gel” ve “Kara Tren” gibi eserler özel bir yere sahip oldu. Yıllar geçmesine rağmen dinlenmeye devam eden bu şarkılar, sanatçının farklı kuşaklara ulaşmasını sağladı. Duygusal yorumları ve kendine has sahne tarzıyla tanınan Alpay, Türk pop müziğinin önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edildi.

91 yaşında hayata veda eden usta sanatçı, geride uzun yıllara yayılan bir müzik kariyeri ve hafızalardan silinmeyecek eserler bıraktı. Alpay Nazikioğlu, 16 Ekim Cuma günü Ankara'da düzenlenecek cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.