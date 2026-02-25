ABD Başkanı Donald Trump, ikinci döneminin ilk "Birliğin Durumu" hitabında sarf ettiği tehditkâr sözlerle küresel siyasette tansiyonu zirveye taşıdı. Kongre Binası'nda gerçekleşen ve ABD tarihinin en uzun ulusa seslenişi olarak kayıtlara geçen konuşmada, küresel piyasaları ve Alanya gibi uluslararası turizme dayalı yerel ekonomileri de dolaylı yoldan etkileyecek kritik mesajlar verildi.

NÜKLEER SAVAŞ ENDİŞESİ BÜYÜYOR

Konuşmanın en çarpıcı ve gerilim dozu yüksek anları, hedef tahtasına İran'ın oturtulduğu dakikalardı. Tahran yönetiminin Avrupa ve ABD'yi vurabilecek menzile sahip füzeler geliştirdiğini iddia eden Trump, nükleer çalışmalara kesinlikle geçit verilmeyeceğini ilan etti. Trump, İran'da 32 bin protestocunun katledildiğini belirterek, "Nükleer silah sahibi olmayacaklarına dair kesin bir söz duymadık. Diplomasiden yanayım ancak şeytanca nükleer planlara müsaade etmem. Hiç kimse ABD ordusunun gücünü sınamasın" ifadeleriyle dünyayı tedirgin eden o resti çekti.

KÜRESEL EKONOMİYE GÜMRÜK SİLAHI

Küresel ölçekte enflasyonla mücadele ve ticaret savaşları, Alanya'daki yabancı yatırımcılar ve turizm sektörü için de büyük önem taşırken, Trump ABD'nin "altın çağına" girdiğini öne sürdü. Eski Başkan Biden'dan devraldıkları enflasyon ve emlak krizini düşük faizlerle çözdüklerini iddia eden Trump, Amerikan petrol üretimini günlük 600 bin varilden fazla artırdıklarını ve yeni ortakları Venezuela'dan 80 milyon varilin üzerinde petrol ithal ettiklerini duyurdu. Savaşları bitirmek için gümrük vergilerini kullandığını vurgulayan ABD Başkanı, bu yolla yüz milyarlarca dolarlık gelirin ülkeye girmesini sağladıklarını ve gıdada ucuzlamanın süreceğini kaydetti.

KONGREDE ŞOK: POLİS ZORUYLA ÇIKARILDI

Tarihi konuşma sadece dış politika ve ekonomiyle değil, içeride yaşanan olaylarla da hafızalara kazındı. Demokrat Kongre Üyesi Al Green'in hitap sürerken polis nezaretinde salondan zorla dışarı çıkarılması geceye damga vurdu. Öte yandan Trump, ABD sınırlarını güvence altına aldıklarını, Meksika kartellerini "terör örgütü" ilan ettiğini ve en büyük kartellerden birini henüz dün çökerttiklerini açıkladı.

SAĞLIK VE GÜVENLİKTE RADİKAL DEĞİŞİM

Vatandaşların güvenliğini göçmenlerden üstün tuttuklarını söyleyen Trump, cinayet oranlarının bir önceki yıla kıyasla geçen ay yüzde yüz düştüğünü savundu ve suçluların hapisten çıkmaması için Kongre'den yeni yasa talep etti. Sağlık sektöründe de devrim niteliğinde adımlar attığını iddia eden Trump, sigorta şirketlerini zenginleştirdiğini belirttiği "Obamacare" sistemini iptal ettiğini, maliyetleri kısarak ilaç fiyatlarını tarihin en düşük seviyesine indirdiğini sözlerine ekledi. Dış politikada ise Ukrayna'nın aldığı silahların parasını peşin ödediğini ve Rusya-Ukrayna savaşını sonlandırmak için yoğun bir çaba sarf ettiklerini bildirdi. Tüm bu küresel jeopolitik sarsıntıların, döviz kurları ve seyahat hareketliliği üzerinden Alanya'ya olası yansımaları dikkatle takip ediliyor.