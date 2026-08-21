Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2026 yılının temmuz ayına ait kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini yayımladı. Açıklanan verilere göre, yılın ilk 7 aylık döneminde kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı sürecine kıyasla yüzde 7,4 artarak 66 bin 602'ye çıkarken, kapanan şirket sayısı yüzde 2,5 düşüşle 16 bin 170 olarak kaydedildi.

Temmuz ayında ticari hareketlilikte genel bir yavaşlama gözlemlendi. Haziranda 9 bin 639 olan yeni şirket kuruluşu temmuzda yüzde 1 azalarak 9 bin 540'a geriledi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısındaki düşüş ise daha belirgin oldu; haziranda 3 bin 293 olan kapanışlar yüzde 18,4 azalarak 2 bin 686'ya indi. Dikkat çeken bir diğer veri ise kurulan şirketlerin toplam sermayesindeki yüzde 41,2'lik aylık daralma oldu.

YENİ ŞİRKETLERİN DAĞILIMI NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Temmuz ayında faaliyete geçen 9 bin 540 şirketin büyük çoğunluğunu 8 bin 583 ile limitet şirketler oluştururken, anonim şirket sayısı 957'de kaldı. Bölgesel bazda incelendiğinde yeni girişimlerin yüzde 37,4'ü İstanbul'da, yüzde 9,9'u Ankara'da ve yüzde 5,4'ü İzmir'de merkezlendi. Yılın ilk 7 ayında kurulan şirketlerin sermaye dağılımında ise limitet şirketler toplam pastanın yüzde 68,7'sini elinde tuttu.

TİCARET SEKTÖRÜNDEKİ HAREKETLİLİK NE İFADE EDİYOR?

Veriler, toptan ve perakende ticaretin Türkiye ekonomisindeki en yüksek sirkülasyona sahip alan olduğunu gösteriyor. Temmuz ayında kurulan şirketlerin 3 bin 348'i, kapananların ise 934'ü bu sektörde yer aldı. Ticareti 1311 yeni kuruluşla inşaat ve 1169 kuruluşla imalat sektörleri izledi. Yabancı ortaklı yatırımlarda ise temmuz ayında 919 şirket kurulurken, bu firmaların 393'ünün Suriye, 58'inin İran ortaklı olması ve toplam sermayenin yüzde 60,1'inin yabancı payından oluşması öne çıkan istatistikler arasında yer aldı.

Öte yandan, gerçek kişi ticari işletmelerinde ve kooperatiflerde geçen yılın aynı ayına göre daralma yaşandı. Temmuzda kooperatif kuruluşları yüzde 35,4, gerçek kişi ticari işletme kuruluşları ise yüzde 11,5 oranında azaldı. Aynı ay içinde kurulan 102 kooperatifin ağırlıklı olarak konut yapı kooperatiflerinden oluştuğu bildirildi.