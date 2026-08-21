Kepez Belediyesi ekipleri, Kuzeyyaka Mahallesi'nde altyapı çalışmaları tamamlanan sokaklarda sıcak asfalt serimine devam ediyor. Şelale 1 ve Yeşilırmak caddeleri arasında doğrudan bağlantı sağlayacak güzergahta toplam 1300 metre uzunluğunda yol yenileniyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bölgedeki okul, hastane ve ticari işletmelere ulaşım sağlayan 2551, 2557, 2558 ve 2559 numaralı sokaklarda asfaltlama işlemleri bitirildi. Elektrik altyapı çalışmalarının sürdüğü 2553, 2554 ve 2555 numaralı sokaklarda ise kazı işlemlerinin ardından eş zamanlı olarak asfalt serimine geçileceği aktarıldı.

ALTYAPI BİTMEDEN ASFALT DÖKÜLMEYECEK

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, kamu kaynaklarını verimli kullanmak amacıyla altyapısı tamamlanmamış hiçbir noktada sıcak asfalt çalışması yapmadıklarını bildirdi. Kocagöz, "Önce altyapı, sonra asfalt diyerek yap-boz dönemine son verdik. Yeni yapılan bir yolun yarın tekrar kazılmasını istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

YENİ GÜZERGAH TRAFİĞİ NASIL ETKİLEYECEK?

Toplam 7 sokağı kapsayan yenileme çalışmasının tamamlanmasıyla, mahalle içindeki ana arterlere alternatif bir ulaşım ağı oluşturuluyor. Bu alternatif güzergahın, özellikle cadde ve kavşaklarda oluşan araç yoğunluğunu önemli ölçüde azaltması bekleniyor.